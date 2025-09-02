Salamanca presenta los resultados de una alternativa frente a la insuficiencia cardiaca avanzada Realiza una comunicación interauricular en un perfil de pacientes en los que nunca se practicó

Javier Hernández Salamanca Martes, 2 de septiembre 2025, 13:32

El equipo de Cardiología del Hospital de Salamanca ha realizado un procedimiento pionero en Europa: una comunicación interauricular en un paciente con insuficiencia cardiaca avanzada. Si bien es cierto que la comunicación interauricular es una técnica que los cardiólogos salmantinos realizan «todos los días y sin complicaciones», lo particular del caso -que forma parte de un estudio mundial- ha sido «el perfil de los pacientes».

El investigador principal de este estudio, por parte de los salmantinos, es el doctor David González Calle, que explica: «Estamos hablando de enfermos con pronósticos a medio plazo muy limitados, con hasta un 30% de mortalidad al año, pero que ahora podrán beneficiarse de una técnica con resultados prometedores, pues durante el seguimiento hemos visto reducciones de hasta el 50% en eventos graves».

Madrid está acogiendo durante estos días el Congreso de Europa de Cardiología y buena parte de los focos estaban puestos en la comunicación de los salmantinos, que sitúa al Complejo Asistencial en el mapa demostrando que es capaz de ofrecer a sus pacientes las mismas alternativas que existan en Nueva York, Londres o Tokyo.

«Esto es mérito, no solo de todo el equipo, sino también de la madurez que el IBSAL va alcanzando y que nos permite participar de manera exitosa en proyectos tan importantes como el aquí tratado. Para que todo esto funcione hace falta una maquinaria puesta a punto y esto suele requerir tiempo, aprendizaje y una excelente dirección como la que hemos tenido en Salamanca con la jefatura de Pedro Luis Sánchez, responsable de que seamos un referente europeo», señala David González.

Los avances en el campo de la insuficiencia cardiaca son determinantes «porque es una enfermedad cada día más frecuente, y primera causa de hospitalización en mayores de 65 años». «Estos datos van a seguir creciendo, pero, afortunadamente, los pacientes cuentan cada vez con mayores opciones, farmacológicas como primera opción, e intervencionistas como las aquí ofertadas cuando no sea suficiente».

Con la técnica de interconectar aurículas del paciente se consigue «una mejor optimización de presiones y volúmenes de su corazón». «En Salamanca usamos esta técnica en otras situaciones, pero nunca para este perfil, por eso había tanta expectación: porque es una alternativa con un beneficio esperado muy significativo y muy seguro, pues lo hacemos de manera mínimamente invasiva».