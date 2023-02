Carbayo se presenta como candidato a presidir el PP de Salamanca: “Si gano, nadie pierde”

El alcalde de Salamanca, Carlos Garcia Carbayo, se ha presentado este miércoles como candidato a presidir el PP de Salamanca arropado por cerca de 150 alcaldes, concejales, senadores, diputados, procuradores y militantes del partido que le han recibido con un cerrado aplauso a su llegada junto al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco

En un discurso de 17 minutos el candidato ha destacado que quiere un partido trabajador. “Voy a trabajar con tantas ganas como vosotros. Voy a defender los colores del PP como vosotros. Y me siento tan orgulloso de mi partido como todos vosotros”, ha señalado

En cuanto a las líneas del partido que quiere ha defendido que quiere un PP peleón, ambicioso y que salga a convencer y a ganar: “Aquí no hay sitio para los conformistas “. Defiende un partido abierto con los despachos a pie de calle y que escuche las demandas sociales que no pare que no se agote y participativo. Que escuche a los militantes y que escuche las demandas de los salmantinos para que sean su hoja de ruta. Un partido con iniciativa y garra que gobierne las administraciones y las instituciones “porque la oposición la dejamos a los de Pedro Sánchez“, asegura.

Carbayo piensa afrontar los retos electorales con un partido ganador y una maquinaria imparable, “porque con el trabajo de todos vamos a ganar las próximas elecciones. Salimos a ganar y ganaremos “