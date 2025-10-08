Carbayo a Sánchez: «No se necesitan anuncios, sino grúas, ladrillos y llaves entregadas» «Es preciso que el Gobierno se arremangue y afloje el bolsillo», ha reclamado el alcalde de Salamanca en el Foro GACETA de la Vivienda, en el que ha confirmado que estudia subastar solares municipales para que promotores privados levanten pisos

Carlos Rincón Miércoles, 8 de octubre 2025, 18:12

El problema de la vivienda es, según ha subrayado el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, «muy serio y los ciudadanos no estamos para bromas de mal gusto o para engaños». «En Salamanca cumplimos y no nos aventuramos a dar cifras imposibles de construcción de viviendas si sabemos que no las vamos a poder ejecutar. Eso es por desgracia lo que viene haciendo el Gobierno de España y su presidente», ha criticado este miércoles el regidor en el Foro GACETA de la Vivienda.

«Anunció cifras grandilocuentes de vivienda para todo el país, pero en Salamanca no ha ejecutado ni una sola. Ni en Salamanca ni en otros lugares, porque de las 184.000 viviendas prometidas, a finales de 2024 solo se había entregado el 5,5%», ha añadido arremetiendo contra la ley estatal que «protege al okupa, reduce la oferta de alquiler y hace que aumente los precios». «Las palabras pueden ser ruidosas, los hechos, en cambio, son tozudos. Lo que necesitamos no son anuncios, sino ladrillos, grúas y llaves entregadas», ha subrayado durante una intervención en la que ha vuelto a reclamar al Ejecutivo de Pedro Sánchez la cesión gratuita del solar de Defensa situado en la calle Víctimas del Terrorismo. «Así lo ofreció y lo vendió el Ministerio, habló de la posibilidad de ceder solares gratuitamente a los ayuntamientos para proyectos de interés en este ámbito. Nos gustaría que donde dijo digo, sea digo, y no Diego», ha añadido explicando que el Ayuntamiento quiere levantar en esa parcela una promoción de viviendas colaborativas para mayores o personas con movilidad reducida.

Frente a la inacción del Ejecutivo central, el primer edil ha contrapuesto en el foro las políticas municipales y autonómicas de promoción de vivienda protegida, que calificó de «relevantes» pero ha considerado que siguen sin ser «suficientes». «Es preciso que el Gobierno de España se arremangue y afloje el bolsillo». También ha señalado la necesidad de estimular la iniciativa privada y la colaboración público-privada para que los constructores se animen a levantar nuevas promociones.

En esa línea, ha confirmado la información publicada a finales de septiembre por este periódico de que el Ayuntamiento está en conversaciones con promotores privados para «explorar un sistema que permita sacar a subasta algunas parcelas municipales para que sean estas constructoras las que promuevan directamente vivienda pública a precios asequibles, a través de la compra de solares o la cesión de derechos de superficie».

Se trata de una de las medidas que parten de la Declaración de Zaragoza promovida por Alberto Núñez Feijóo que, como el resto de alcaldes del PP, Carbayo firmó el pasado febrero. Esta establece, ha explicado, «una hoja de ruta muy clara, necesaria y ambiciosa que ya estamos aplicando y que contempla medidas como la creación de un catálogo de suelo público finalista para construir vivienda asequible; una oferta diseñada para atender a los colectivos vulnerables; un nuevo urbanismo más ágil, flexible y eficaz; y el compromiso con la regeneración de los barrios; entre otras medidas que ya no son estrictamente de competencia municipal, como una ley de desalojo inmediato de okupas».

«La escasez de viviendas solo se soluciona de una forma, construyéndolas». En esa línea, el alcalde ha expresado su intención de seguir levantando VPO no solo en régimen de alquiler o en alquiler con opción a compra, sino también para «venderlas si hay demanda». El regidor ha recordado que en los últimos años el Consistorio ha impulsado, levantado y entregado promociones municipales de viviendas en alquiler en Capuchinos, Ciudad Jardín, El Rollo, Huerta Otea, Pizarrales y San Bernardo con rentas en torno a los 300 y 350 euros, «por debajo de las cantidades que permite la normativa aplicable y muy por debajo de los precios del mercado».

«Gracias a este esfuerzo, hoy podemos hablar de 329 viviendas municipales de alquiler asequible ya construidas, 59 de las cuales han sido adquiridas por sus inquilinos al tener opción a compra, que se suman a una red de actuaciones en materia social para proteger a las familias, jóvenes y mayores que más lo necesitan», ha remarcado. Se ha referido a que actualmente avanza «a un buen ritmo» la construcción de una promoción de 55 viviendas de alquiler en la calle Obispo Sancho de Castilla de Pizarrales, en la que tendrán prioridad los menores de 36 años, y que «muy pronto» se entregarán las llaves de otras 48 viviendas protegidas de alquiler para personas mayores o con movilidad reducida en Capuchinos.

Por otra parte, Carbayo ah insistido en que el Ayuntamiento va a seguir apostando por la rehabilitación tanto de los barrios a través de proyectos como el de Chinchibarra, así como de viviendas, con las ayudas que convoca cada año.