Cansada de los químicos, esta peluquera creó su propia marca de cosmética 100% natural y ahora sus clientas están fascinadas

Sara García cuenta con más de 20 años de experiencia.

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 05:00 | Actualizado 17:35h. Compartir

La historia de Sarabell Nature comienza con una necesidad: la de Sara García, una profesional con más de 20 años de experiencia que buscaba productos de higiene capilar para su peluquería ecológica que fueran verdaderamente 100% naturales. Ante la dificultad de encontrarlos, tomó una decisión valiente: empezó a elaborar sus propias fórmulas, que solo fue posible gracias a su amplia formación en fitocosmética y aromaterapia. Así nació su marca de cosmética sólida artesanal, una alternativa a la cosmética tradicional para quienes, como ella, buscan cuidar su salud y el planeta.

¿Por qué apostar por la cosmética sólida natural?

En un mundo donde la sostenibilidad es una responsabilidad compartida, la cosmética sólida se presenta como una revolución. Los beneficios son claros:

• Menos residuos: Al no necesitar envases de plástico, esta cosmética ayuda a reducir la contaminación.

• Mayor durabilidad: Un champú sólido, al no contener agua en su fórmula, puede durar mucho más que uno líquido tradicional, por lo que resulta más rentable y ecológico.

• Fórmulas limpias: Los productos de Sarabell Nature están libres de plásticos, químicos agresivos, siliconas y perfumes sintéticos, de manera que cuidan de tu piel sin aditivos innecesarios.

Todos los productos son veganos, no testados en animales (Cruelty Free) y sin parabenos.

El secreto de Sarabell Nature: la sabiduría del Ayurveda

Lo que realmente diferencia a esta cosmética del resto es que tiene sus raíces en la medicina tradicional Ayurveda. Sara García incorpora en sus productos plantas medicinales propias del Ayurveda, la medicina tradicional de la India que busca el equilibrio entre cuerpo, mente y espíritu. Esto no solo aporta propiedades únicas a cada fórmula, sino que también conecta al usuario con una filosofía milenaria.

Resultados comprobados: la confianza de sus clientas

La eficacia de Sarabell Nature está avalada por la experiencia de sus clientas: más del 95% afirma notar un cabello más fuerte, brillante y con menos caída tras un mes de uso. La marca cuenta con una calificación de 'EXCELENTE' en plataformas de reseñas verificadas, basada en decenas de valoraciones auténticas.

Un testimonio destacado refleja esta satisfacción: «Después de un año utilizando el champú anticaída, mi cabello está más denso, con menos caída y mucho más saludable. Ya no cambio de marca».

El prestigio de sus fórmulas ha cruzado fronteras: incluso clientas en Francia han pedido los productos después de ver los resultados en familiares y amistades.

Ampliar Crema corporal.

Descubre sus productos estrella

La gama de Sarabell Nature incluye una línea de higiene (champús y jabones) y otra de cosmética hidratante (bálsamos, cremas y desodorantes). Entre los más vendidos se encuentran:

Sérum Facial Bakuchiol

Considerado el «retinol vegetal», el Bakuchiol es un auténtico elixir que estimula con eficacia la renovación y regeneración de la piel. Su fórmula, enriquecida con aceites esenciales de incienso y geranio es ideal sobre todo para las pieles más sensibles.

Ampliar Sérum facial.

Champú sólido Anticaída

El favorito de los clientes, ya que estimula el crecimiento a la vez que fortalece y nutre el cabello en profundidad.

Descubre toda la línea de champús sólidos en la tienda online

Acondicionador Monoi

Formulado con flores de Tiaré, fortalece, embellece y mejora tanto el brillo como la apariencia del cabello de forma natural.

Pasta dental sólida Flor de Iris

Una opción suave con las encías y ecológica (libre de flúor, micro plásticos y colorantes artificiales), elaborada con extracto de flor de iris y hierbabuena.

Ampliar Champú sólido.

¿Dónde puedes unirte al cambio?

Adquirir los productos de Sarabell Nature es muy sencillo:

Tienda online: En su web puedes encontrar todo el catálogo con la comodidad del envío a domicilio. Además, el envío es gratuito en la península para pedidos superiores a 45 €.

Peluquería ecológica y tienda física: Visita a Sara en su local de calle Meléndez 5 en Salamanca, donde además de comprar los productos, podrás disfrutar de los servicios de su peluquería.

Sarabell Nature es más que una marca: es la prueba de que un cuidado personal eficaz, natural y respetuoso con el planeta no solo es posible, sino que ya está aquí.