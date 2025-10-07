Camino de un mes de récord: «Salamanca es una parada imprescindible en los circuitos europeos» El turismo nacional e internacional impulsa las visitas, que esperan superar las de otros años. El buen tiempo ha permitido que los grandes resultados de septiembre se alarguen hasta octubre. Visitar el Pozo de Nieve, espacio cada vez más demandado por los visitantes

El turismo en Salamanca sigue en plena forma. Aunque aún no se conocen los datos oficiales de septiembre de 2025, desde la Oficina de Turismo y el sector hostelero coinciden en señalar que la ciudad «ha vivido un mes excelente», impulsado por el buen tiempo y la prolongación del verano hasta bien entrado octubre. Todo apunta a que se mantendrá la tendencia de 2024, cuando septiembre se consolidó como el segundo mejor mes del año, solo por detrás de agosto.

En especial llegan a la ciudad charra, franceses, australianos, estadounidenses, alemanes y holandeses. En cambio, el turismo nacional registró un ligero descenso, aunque sigue siendo el más numeroso.

Adriana Mangas, guía turística que recorre España y Portugal con grupos internacionales, confirma que Salamanca se mantiene como parada imprescindible en los circuitos europeos. «Venimos cada tres semanas más o menos. Los grupos son sobre todo estadounidenses, canadienses, australianos o latinoamericanos. Les llama la atención la Universidad, la Catedral y, por supuesto, el juego de encontrar la ranita o el astronauta», explica. Según Mangas, se trata de viajeros «mayores, con tiempo libre, que disfrutan del patrimonio y los detalles curiosos más que de las grandes explicaciones históricas».

Las visitas teatralizadas y los recorridos temáticos ganan también presencia, sobre todo en verano, con citas tan populares como las rutas del «Pozo de Nieve» o la de «La rana y el astronauta».

Además, la ciudad se prepara para un Puente del Pilar estable y soleado según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Las temperaturas máximas se moverán entre los 22 y 26 grados, y mínimas entre 7 y 10 grados, lo que favorecerá el turismo.

Ampliar Celedonio Santos, en su kiosco-librería al principio de la Rúa. LAYA Los que más seducen al visitante: El Lazarillo, La Celestina y Unamuno Celedonio Santos, dueño del kiosco-librería de la Rúa, ofrece una perspectiva distinta del visitante que, después de recorrer los monumentos, busca llevarse un pedazo cultural de la ciudad. Explica qué tipo de libro busca el turista cultural. «Nos piden sobre todo libros de Unamuno, historia de Salamanca o clásicos como La Celestina y El Lazarillo». Asegura que en Salamanca la figura de Unamuno transciende fronteras y de eso es consciente: «En la ciudad sabemos de la importancia de la figura de Unamuno, es un nombre que va ligado a la Universidad, es inseparable, tiene una gran relevancia incluso fuera de España, es internacional». «Solo hay que ver que hay muchas cosas sobre Unamuno, no es que solo sea importante, es que además, seduce», añade. Pero lo que más vende sigue siendo la rana: «La rana de la suerte, la rana en moto, la rana viajera… Es un símbolo que se ha convertido en marca», cuenta con humor. En su kiosco, los acentos se mezclan a diario. «Pasan muchos franceses, italianos y portugueses, pero también japoneses y chinos. Salamanca tiene un público muy variado y cada vez más internacional», apunta. Para Cele, la rana es increíble: «El invento de la rana ha sido maravilloso porque se ha llevado a explotar en todos los ámbitos». Por este Kiosco diferente, más cercano a una librería que al tradicional puesto de gominolas, pasan turistas interesados en la lectura y también coleccionistas de libros antiguos. Los preferidos suelen ser ediciones que tengan reseñas de la propia Salamanca: «Los turistas suelen pedir libros que su historia se desarrolló en la propia Salamanca buscan ese vínculo».