“Camino, luego existo”: Cuando andar es la mejor medicina

Caminar es beneficioso para la salud y la mejor medicina contra la tristeza según los usuarios que participan en los “Paseos Saludables” de Cruz Roja Salamanca que cumplen casi dos décadas. “Llevo más de 15 años saliendo a pasear. Cuando entra una persona nueva muy desanimada por algún motivo, como la muerte de un familia, los voluntarios me piden que le ayude. Y es increíble porque a los meses sus ojos vuelven a brillar gracias al compañerismo y a los paseos”, expresó este domingo Julia Esteban en la inauguración de la nueva edición del programa municipal que ejecuta la institución humanitaria bajo el lema “Ponte en marcha. Ganarás salud”.

Hasta la fecha se han apuntado 208 personas para participar hasta el mes de julio. “La iniciativa cumple con los tres requisitos que definen el concepto de salud de la Organización Mundial de la Salud ya que se trabajan los aspectos físicos, psíquicos y sociales”, detalló María José Fresnadillo, concejala de Salud Pública.

“Este programa es una colaboración con el Ayuntamiento. Persigue que los usuarios puedan llevar una vida más cómoda y más vital a través de los paseos. Así como que se socialicen con los demás”, explicó Jesús Juanes, presidente provincial de Cruz Roja.

La usuaria Weceslada Marcos lleva 5 años en los paseos saludables. “Para mí son un alivio muy grande porque se me quita el estado de ansiedad tras la muerte de mi marido. Son como beber un zumo de naranja, todo vitaminas”, manifestó .

Otros salmantinos como Faustina Valle han decido unirse al proyecto este año. “Me he apuntado por obligarme a caminar ya que he cogido mucho peso y porque si no apenas salgo de casa. Espero ser constante y andar todos los días”, reconoció.