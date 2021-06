Cambio de restricciones en Salamanca: terrazas sin limitación horaria e interior de los bares hasta la 1:00

En nivel 2 de alerta ya es una realidad en Salamanca. Este jueves la provincia charra ha dado un paso más en la desescalada contra esta pandemia.

Esta bajada de nivel conlleva a ampliar el horario del interior de los bares hasta la 1:00 horas, sin que puedan admitirse nuevos clientes a partir de las 00:00 horas. No habrá consumo en barra aún. Además también abrirán los centros de ocio para mayores.

Estas dos restricciones son seguras y ahora hay que esperar a ver si finalmente se publica en el BOE las particulares medidas que fueron propuestas este miércoles por el Ministerio de Sanidad. Según las restricciones que tenían pensadas por la Junta de Castilla y León en el nivel 2 de alerta no habría limitación horaria para las terrazas, cumpliendo la normativa acordada con el Ayuntamiento de Salamanca, que es de junio a octubre a la 1:30 horas los días laborales y a las 02:30 las noches de viernes, sábados, domingos y vísperas de festivos.

Si la Comunidad admite los nuevos indicadores del Gobierno el aforo en el interior de los bares se vería reducido también al 33%, algo que incluso el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, “no entiende” y que “no querríamos tener que recurrir”. Igea confirma que Castilla y León “no va a tomar medidas restrictivas en este momento” como pide el Ministerio de Sanidad.

Igea asegura que está “habiendo sorpresas en las derivas que está cogiendo el Consejo Interterritorial. No tiene sentido que aumentemos las restricciones cuando está bajando la incidencia. Son normas que no tienen mucho sentido y que la gente no va a entender. Pedimos a la ministra que no publique las medidas”.