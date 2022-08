Cada vez menos efectivo para mendigos, cantantes callejeros y vendedores

Aunque sus situaciones no son comparables, los mendigos que piden en la ciudad también han notado que la limosna cada vez es menor. “Hay mucha gente que solo usa tarjeta. Se vacían el monedero y te dicen: mira, esto es lo que tengo. Y no tienen nada”, explica el joven Tito, que lleva pidiendo desde antes de la llegada de la covid.

La cifra coincide con las declaraciones de David, un guitarrista y cantante que lleva nueve años poniendo banda sonora a las calles salmantinas. “Tocando en la calle cada vez llevas menos dinero a casa”, confiesa. El músico guarda una anécdota representativa de la situación con el político Albert Rivera , quien se paró a escucharle bajo la atenta mirada de la prensa y, cuando este se disponía a buscar en sus bolsillos algo de dinero, no tenía ni una sola moneda. “Esto nos pasa a diario. Hay un hombre que siempre pasea por aquí y nos hace el gesto de que no tiene nada”, explica.

Por su parte, Antonio, que también recorre las calles de Salamanca diariamente confiando en la solidaridad, explica que no tener efectivo en muchas ocasiones se ha convertido en excusa. “Mucha gente que no lleva suelto es muy comprensiva y me saca algo de comer, que al final es de lo que se trata. Se nota quién quiere ayudarte”, reconoce.

Entre las personas que dependen de efectivo en la capital se encuentra igualmente el conocido barquillero Guillermo. Durante los 25 años que lleva vendiendo obleas y barquillos en el centro, reconoce una mayor falta de dinero en metálico desde la pandemia. “El año pasado, con el tema del coronavirus, la gente tenía miedo. Han dejado de comprar por no llevar dinero suelto”, explica.

El Bizum, fuera de sus planes

El pago con datáfono o mediante Bizum está ganando cada vez más terreno al efectivo pero, como confiesan los protagonistas del artículo, ninguna de las dos opciones está en sus planes.

En el caso del guitarrista, no es por falta de posibilidad, sino por “miedo a problemas con Hacienda”. “Estoy haciendo algo legal y, si después tengo que justificarlo, igual me trae problemas”, explica.

El barquillero, que no está muy familiarizado con el Bizum, tampoco se plantea disponer de datáfono: “Eso conlleva muchos gastos que no compensan”.

En el caso de Tito y Antonio la situación es diferente. Antonio, que reconoce que la gente le pregunta en ocasiones si puede hacerle un Bizum, tiene teléfono móvil y cuenta bancaria, pero no puede obtener la clave necesaria al estar lejos de su oficina bancaria. Tito, por su parte, declara con un leve levantamiento de hombros que no tiene siquiera teléfono móvil para poder acceder a ese tipo de pago.