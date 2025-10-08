Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Bienestar y calidez para toda la familia con Chimeneas Martín

En Chimeneas Martín, llevan más de dos décadas instalando y vendiendo calderas y estufas de leña y pellet

Salamanca

Miércoles, 8 de octubre 2025, 05:30

Chimeneas Martín

  • Dirección Avenida de Italia, 33-37, 37007, Salamanca

  • Teléfonos 923710029 / 616048711

  • Página web www.chimeneasmartin.es

Con más de dos décadas de experiencia, Chimeneas Martín se ha consolidado como un referente en la instalación, venta y mantenimiento de estufas y calderas de leña y pellet en Salamanca. Su compromiso siempre ha sido lograr que cada hogar disfrute de un ambiente cálido y acogedor.

En sus instalaciones renovadas de la avenida de Italia, la empresa dispone de un espacio de exposición amplio y moderno donde los clientes pueden conocer de cerca una gran variedad de modelos. Desde estufas clásicas hasta diseños más innovadores, pasando por soluciones híbridas de leña y pellet, la oferta de Chimeneas Martín responde a todas las necesidades, gustos y presupuestos.

Ante el aumento del coste energético, cada vez más familias optan por sistemas de biomasa como el pellet o la leña, que permiten ahorrar hasta un 60% en calefacción. Además de económicos, son combustibles renovables que respetan el medioambiente y garantizan una gran eficiencia. Chimeneas Martín trabaja con las marcas más reconocidas del mercado entre ellas Enervill, de línea italiana económica; o Dielle, de gama alta con un exclusivo sistema de carga patentado. También son distribuidores de Eoss, Ecoforest, Bronpi, Hergom o Lacunza.

Más allá de la venta y la instalación, la empresa ofrece un servicio que incluye asesoramiento, reparaciones, limpieza y entubado de chimeneas.

Asimismo, su equipo de profesionales acompaña a cada cliente en todo el proceso, desde el estudio previo hasta el mantenimiento posterior, asegurando un funcionamiento perfecto.

