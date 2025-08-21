El bar de barrio con legado familiar que todo el mundo conoce: «Hay que estar a la altura de lo que nos dejaron nuestros padres» La cafetería Cinco Arcos, regentada por los hermanos Óscar y Cristóbal Gangoso, celebra 40 años abierta al barrio, con la misma esencia y el sabor de siempre en su terraza

Elena Martín Salamanca Jueves, 21 de agosto 2025, 17:13 | Actualizado 17:57h. Comenta Compartir

En el número 122 de la avenida Alfonso IX de León, hay un rincón que forma parte de la memoria colectiva de la ciudad. Hay un bar con una terraza amplia y ventanales abiertos al barrio, donde cada café, cada caña fría y cada pincho cuentan una historia. Es la cafetería Cinco Arcos, un bar de barrio que lleva cuatro décadas abierto y que, en la actualidad, regentan los hermanos Óscar y Cristóbal Gangoso Vega, herederos de un legado familiar nacido del esfuerzo de sus padres.

«Nosotros somos un bar de barrio y estamos orgullosos de serlo», dice Óscar mientras observa cómo se llena la terraza en un mediodía soleado. Su voz tiene la seguridad de quien sabe que lo cotidiano puede ser extraordinario: «Aquí la gente viene a desayunar, a tomar una cerveza, a ver el fútbol o simplemente a estar con los amigos. Es un sitio de paso, sí, pero, sobre todo, es un sitio de lazos, de gente del día a día».

Un legado familiar

El origen de Cinco Arcos se remonta a hace unos 40 años, cuando los padres de Óscar y Cristóbal tenían una tienda. La competencia de los supermercados les llevó a reinventarse y a abrir un bar. «Primero, mi padre entró con unos socios, pero, al final, se quedó con mis tíos. Mi madre se encargaba de la cocina. Nosotros lo vivimos en casa y eso lo hace un poco más fácil», recuerda Óscar.

Hoy, aquellos valores siguen marcando el rumbo: esfuerzo, cercanía y familia... «El trabajo lo sacas de una manera u otra. Lo más difícil ahora es la gestión: horarios, normativa... Todo cambia constantemente, pero, al final, lo que importa es que la gente se vaya contenta y que los trabajadores también lo estén. Eso es lo que de verdad te da satisfacción», añade.

Una terraza con alma de barrio

Pero el verdadero alma de Cinco Arcos está en su terraza. Y es que no solo es un espacio para sentarse, sino también un lugar de encuentro. De hecho, tras la pandemia, la amplitud y el aire libre se convirtieron en lo más buscado y el bar supo adaptarse: «Lo que la gente quiere ahora es espacio, aire, sentirse a gusto... Aquí tienen todo eso. Esa es nuestra apuesta: estar siempre abiertos y adaptarnos a lo que viene».

En sus mesas, conviven generaciones. En ellas, confluyen quienes vienen desde hace décadas y los que llegan por primera vez y se sienten parte del lugar. «Es un sitio de amigos», resume Óscar. «Son clientes que, con los años, se han convertido en familia», recalca.

Un sabor que no falla

Si hay algo que define a Cinco Arcos es la gran cantidad de pinchos que ofrece en su barra. La jeta asada y las patatas bravas son las estrellas indiscutibles. «No fallan nunca. Puedes hacerlas cien veces y, aunque no siempre salgan igual, casi siempre gustan. Son nuestro referente». A ellas, se suman los calamares, los pulpitos, las hamburguesas y todo tipo de guisos.

Entre fútbol y anécdotas

El fútbol también ha marcado la historia del bar. «Mi hermano apostó por ponerlo cuando no era tan fácil. Había que moverse mucho, pero, gracias a eso, nos nombraron en periódicos como uno de los mejores sitios para ver fútbol en Castilla». La pasión madridista de los dueños se une a la Peña Bética, que lleva años reuniéndose allí, creando un ambiente plural y festivo.

Momentos como la final del Mundial de 2010 o las grandes noches del Real Madrid siguen vivos en la memoria de la terraza. «Aquello fue increíble. No esperábamos llegar tan lejos y ganarla. Se llenó de gente y se respiraba un ambiente único», recuerda.

Un mensaje para sus clientes

Para Óscar, la cafetería Cinco Arcos es mucho más que un negocio. Es un legado familiar, un lugar donde la vida del barrio late desde hace 40 años. «Ser dueño de este bar significa responsabilidad, respeto al trabajo y a la gente y, sobre todo, estar a la altura de lo que nos dejaron nuestros padres», añade.

Antes de despedirse, lanza un mensaje a quienes han pasado por ella en algún momento: «Queremos dar las gracias a todos los clientes que han estado en Cinco Arcos. Si alguna vez no hemos estado a la altura, lo sentimos porque nunca ha sido la intención. Aquí las puertas están abiertas y esperamos seguir mucho tiempo más. Esta es su casa».