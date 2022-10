Azucena Pérez, vencedora de dos cánceres de mama: “Lo peor es decírselo a tus hijos”

La salmantina Azucena Pérez ha superado dos cánceres de mama, uno en el año 2004 y otro en el 2020 gracias a la asistencia sanitaria del Hospital de Salamanca, al cariño de su familia y a su gran valentía. En el Día Mundial contra este cáncer quiere destacar que la investigación es la base para la cura.

¿Cómo fue el momento del diagnóstico?

—El 21 de diciembre de 2004 me noté un bulto en un pecho cuando estaba en la ducha. Al día siguiente acudí a mi médico de cabecera y rápido llamaron al hospital. Al principio me daban para agosto, pero el 28 de enero me dieron el diagnostico de un tumor maligno. En ese momento estaba mi madre conmigo y no me lo podía creer. Los médicos me dieron dos opciones: quitarme el pecho entero o darme radio, pero al final en marzo me tuvieron extirpar el izquierdo. Al mes me mandaron a oncología y allí conocí a César Rodríguez, un grandísimo profesional que además de ser mi médico es mi amigo.

Después de 17 años volvió a padecer cáncer de mama, ¿cómo lo vivió?

—Sí, me lo volvieron a detectar en una revisión. La primera vez fue más dura porque no me lo esperaba, pues nunca te imaginas que vas a tener un cáncer. La segunda me impactó mucho, pero no me pilló tan desprevenida y antes de saber los resultados le dije a mi oncólogo que sabía que era malo. Me tuvieron que quitar el otro pecho y tengo ambos reconstruidos.

¿Pasó por varias fases de estados de ánimo?

—Sí, a pesar de ser una persona muy valiente, tenía ese miedo. Cuando estaba sola pensaba que no tenía un simple catarro y que me podía morir. En el primer cáncer me crucé con gente en el camino que ya no está, no todos tenemos la suerte de salir de ello.

¿Qué fue lo más duro?

—Lo más duro para mí fue contárselo a mis hijos. En el primer cáncer mi hijo pequeño tenía 2 años y el mayor 12 años. Salí del hospital totalmente bloqueada y pensando en cómo se lo contaría a mi familia. A mi hijo mayor le dijeron en el colegio que su madre se iba a morir, pero yo les hice entender que iba a luchar y a salir hacia delante. Y he llorado mucho, pero siempre a solas para que no sufriera mi familia.

¿Qué apoyos recibió en este proceso?

—El apoyo de mis niños, de mi familia y de mi alrededor. Aunque casi que era yo la que tiraba de todos ellos porque me veía más valiente. La quimioterapia la llevé bien, pero lo que más me impactó fue la caída del pelo tanto en el primer cáncer como en el segundo. Esta segunda vez fuí yo sola a raparme a la peluquería y cuando me dieron la vuelta me volvió a impresionar.

¿Cómo se ve la vida cuando está inmersa en una enfermedad?

—La primera vez que me lo diagnosticaron salí con la mente nublada del hospital, necesité mucho tiempo para asimilarlo. Cuando me desperté al día siguiente pensé que me lo había soñado. El primer ciclo de la primera sesión de quimio pasé mucho miedo por lo que me pudiera pasar, pero la segunda vez lo he llevado bien porque ya sabía lo que era. Mi próxima revisión es el día 31 y sigo teniendo miedo, pero a la vez estoy muy orgullosa de vencer esta batalla por partida doble.

La segunda vez que sufrió cáncer fue en medio de la pandemia de la covid, ¿notó desatención por parte del Hospital de Salamanca?

—Para nada, mi oncólogo me dio un viernes el diagnóstico y el miércoles ya empecé con la quimio. Yo he seguido yendo al hospital con total normalidad. Aunque sí que es verdad que a algunos pacientes han muerto de cáncer por el retraso de las citas o las revisiones.

¿Qué mensaje le enviaría a una paciente que acaba de recibir el diagnóstico?

—Uno de mis sueños es ser voluntaria en la planta de oncología del hospital para apoyar a todas esas mujeres que reciben el golpe. Lo primero que les diría es que se tomen el tiempo que necesiten para asimilarlo. Después que tengan esperanza porque hay muchos medios gracias a la investigación y que se pongan en manos de los médicos, que son muy buenos profesionales. Además, que no pierdan nunca el ánimo porque la persona lo pone todo con su actitud , que luchen y no se acobarden.

Hoy es el Día Mundial contra este cáncer, ¿qué quiere destacar?

—Quiero pedir que continúe la colaboración ciudadana para la investigación, que se hagan socios de la Asociación Contra el Cáncer. Si no investigan no nos pueden curar. También recordar los buenos médicos que tenemos en Salamanca y la excelente atención del hospital.