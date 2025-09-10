«Ayuso me preguntó por los móviles y le dije que los quitara de las aulas» Javier Urra, psicólogo forense de la Fiscalía de Menores, pide a las comunidades que no tengan miedo de tomar decisiones

Ángel Benito Salamanca Miércoles, 10 de septiembre 2025, 11:21

Javier Urra es psicólogo Forense de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia y Juzgados de Menores de Madrid. Fue el primer Defensor del Menor y Académico de Número de la Academia de Psicología de España, razón por la que se desplazó ayer a Salamanca para profundizar en Unamuno.

¿Por qué ese interés por Unamuno le hace desplazarse a Salamanca?

—He venido en calidad de Académico de Número de la Academia de Psicología de España. Previamente, también estuve en San Juan Pie de Puerto para conocer a Juan Huarte de San Juan, patrono de los psicólogos y a Petilla de Aragón para conocer la casa museo de Santiago Ramón y Cajal. Estoy en esa labor de ampliar conocimientos de los que abrieron paso a la preciosa carrera que es la Psicología, y entre ellos está la figura de Unamuno, que en sus ideas y reflexiones abrió el campo de la psicología. Él se planteó mucho esas dudas del ser humano, la eternidad y ese miedo a la nada. Me reuniré con expertos de Unamuno para conocerlo mejor.

En este inicio de curso en el que muchos padres han dejado a sus hijos en clase por primera vez, ¿qué les aconsejaría?

—Es el acto de aplauso y reconocimiento al profesorado, ya sea de maestros, institutos, centros rurales, de universidad. Hay que reconocer la labor del maestro que no solo informa, sino que forma, educa y genera capacidad crítica. Yo llamaría la atención a los padres para que no transmitan sus miedos. A mi me llevaban al colegio e íbamos tanto contentos con un bocata. Ahora la madre dice mucho que no se sientan solos. Si se lo dices tantas veces, se echara a llorar. A ver si la que te sientes sola eres tú por dejar al niño. Soy muy contrario a la escuela en casa y la Fiscalía lo persigue. Los niños se tienen que educar con el maestro, los amigos y el juego. A mi esos padres que tienen tanto miedo, no sé si será por un problema de sobreprotección. ¿Aqué tienen miedo?

Parece que se está volviendo atrás en el uso de las pantallas en el aula.

—El problema es que alguien se 'empantalle'. Si a un chaval te lo llevas a un campamento, o a ver el rico patrimonio de Castilla y León, el chico no va a querer estar 'empantallado'. Pero, si no tiene con quien estar y no tiene amigos se genera un mundo paralelo que le puede llevar a sectas, bandas o a una pornografía muy violenta sin entender lo que es el amor.

¿Está a favor de restringir los teléfonos móviles en las aulas?

—En mis tres centros no hay teléfonos móviles, pero tampoco para los profesionales. Tampoco hay ordenador y no pasa nada. Yo soy partidario de las restricciones de los móviles en los colegios. A mi me pregunto la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por este tema sobre qué haría yo. Le dije que quitarlo. Ella me dijo que mirará el Boletín en quince días y lo quitó. Y no pasa nada. Cuando en el País Vasco dijimos que íbamos a por la 'kale borroka', desapareció. Lo que no se puede es tener miedo. Tú tomas decisiones y no pasa nunca nada, pero hay que tomarlas.

¿Qué opinión tiene del uso de la IA?

—Yo no estoy en contra de la inteligencia artificial. Los sesgos como los prejuicios pueden ser muy peligrosos. Me está agotando ya que se hable tanto de la emoción. Lo importante también es la razón, el estudio, el esfuerzo y la responsabilidad. Esa es la labor de la docencia, el aprendizaje y la experiencia.