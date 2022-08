Aumentan las estancias de los turistas en Salamanca

Aunque los viajeros que llegan a Salamanca siguen siendo menos que antes de la pandemia, la estancia de los visitantes en la capital del Tormes parece ir en aumento.

Además del programa municipal que “regala” la segunda noche de hotel al turista y que contribuye a que pase tres días en vez de dos, también se ha detectado desde el Observatorio Turístico del Ayuntamiento que, a diferencia de lo que ocurría en 2019 y en los años previos, por primera vez no solo son más los viajeros que pernoctan sino que casi duplican a los excursionistas de un día.

De las personas atendidas en las dependencias de la Plaza Mayor en el primer semestre del año, el 64% reconocieron que iban a pasar al menos una noche alojadas en la ciudad frente al 47% del mismo periodo de 2019. Y, por el contrario, entre enero y junio, los excursionistas de un día fueron un 36% frente al 53% de hace dos años. De esa forma, la estancia media de los visitantes ha pasado de 2,04 a 2,32 días, un aumento del tiempo dedicado a conocer la Ciudad Patrimonio de la Humanidad que se traduce en un mayor gasto.

Desde el Observatorio Turístico del Ayuntamiento señalan que la proporción de visitantes de un solo día es mayor entre los extranjeros. Casi la mitad de ellos no pernoctan. Ciertamente no todos los turistas pasan por la Oficina de Turismo, por lo que sus datos son parciales. Pero no existe otra estadística —el INE solo registra a quienes pernoctan— que permita estimar el porcentaje de viajeros que llegan a la ciudad pero no duermen en ella.

Por otra parte, los datos de Turismo corroboran que como principal mercado de turismo nacional se mantiene Madrid, comunidad de la que llegaron en los primeros seis meses uno de cada cuatro turistas españoles (25,3%). Le siguen País Vasco (7,59%) y Andalucía (7.19%). Y, Francia ocupa el primer lugar en el mercado internacional. El 23,5% de los viajeros llegaron del país galo. Le seguirían Reino Unido (15,61%), Alemania (13,32%) y Portugal (11,01%). Se recuperan las consultas de visitantes procedentes de los países iberoamericanos, así como de Bélgica y Holanda, que habían caído desde la irrupción de la covid.