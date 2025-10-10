Atención Primaria abre en Capuchinos una Unidad de Heridas Complejas Está a cargo de enfermeras especializadas en el tratamiento de estas lesiones

L.G. Salamanca Viernes, 10 de octubre 2025, 19:14

Salamanca da un paso adelante en la atención sanitaria con la puesta en marcha de la Unidad Funcional de Heridas Complejas, un nuevo servicio que centraliza la experiencia y el apoyo en el tratamiento de este tipo de lesiones. Ubicada en el Centro de Salud de Capuchinos y promovida por la Gerencia de Atención Primaria, la unidad prestará asistencia y asesoramiento a todo el área de salud de Salamanca.

Las heridas crónicas complejas suponen un reto para la salud pública por su impacto en la calidad de vida, el riesgo de complicaciones y el incremento de costes sanitarios. Con esta iniciativa, Salamanca refuerza la atención a los equipos profesionales, garantizando tratamientos más eficaces, un seguimiento coordinado y un abordaje integral de cada caso.

Las enfermeras especialistas que integran la unidad están altamente cualificadas en el cuidado de estas lesiones. Su trabajo representa un avance esencial para los pacientes y el sistema sanitario, al ayudar a evitar incapacidades, mejorar la autonomía personal y reducir los costes derivados de complicaciones. El nuevo recurso permitirá mejorar la coordinación entre la Atención Primaria y el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, estandarizar protocolos de actuación y ofrecer apoyo técnico a los profesionales que atienden heridas de difícil curación.

En las próximas semanas también se estrenará la Unidad de Afrontamiento del Dolor Activo, en Garrido Norte.