Jorge Carlos Moro, presidente de la Asociación de Empresarios de Hostelería de Salamanca.
Asociación de Hostelería de Salamanca, 48 años defendiendo los intereses del sector

Su presidente, Jorge Carlos Moro, destaca el papel de la gastronomía salmantina en el mapa nacional e internacional

Domingo, 19 de octubre 2025, 05:00

La Asociación de Empresarios de Hostelería de Salamanca «ha sido la patronal de hostelería de Salamanca y de la provincia desde su creación», explica su presidente, Jorge Carlos Moro, quien recuerda que la organización fue fundada en 1977 y que cumplirá 48 años de existencia.

La asociación está integrada en Hostelería de España, en la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) y en HOSTURCYL, que agrupa a las asociaciones de alojamiento, hostelería y turismo de Castilla y León. «Nosotros siempre vamos a velar por los intereses de los hosteleros y hoteleros, porque sabemos de la importancia económica que tiene para la ciudad nuestro sector», subraya Moro.

La organización presta apoyo a sus asociados a través de servicios laborales y jurídicos, además de fomentar la colaboración con las administraciones públicas para impulsar iniciativas que fortalezcan la hostelería y el turismo provincial.

Gastronomía

Uno de los pilares fundamentales de la Asociación de Hostelería de Salamanca es la gastronomía, que se ha convertido en un motor de promoción y desarrollo económico. «Sabemos que Salamanca está en un punto muy alto en el tema gastronómico. Ya se demostró en la cumbre celebrada en mayo junto con la Junta de Castilla y León, donde quedó claro que la ciudad está muy bien posicionada en el mapa gastronómico nacional e internacional», apunta el presidente.

Moro reafirma el compromiso de la entidad con el futuro del sector: «Vamos a seguir trabajando para demostrar, tanto al turista nacional como al internacional, que Salamanca es uno de los lugares más importantes gastronómicamente hablando, y para seguir defendiendo los derechos de todos los profesionales que forman parte de nuestra asociación».

