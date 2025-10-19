Asociación de Hostelería de Salamanca, 48 años defendiendo los intereses del sector

Domingo, 19 de octubre 2025, 05:00 Compartir

La Asociación de Empresarios de Hostelería de Salamanca «ha sido la patronal de hostelería de Salamanca y de la provincia desde su creación», explica su presidente, Jorge Carlos Moro, quien recuerda que la organización fue fundada en 1977 y que cumplirá 48 años de existencia.

La asociación está integrada en Hostelería de España, en la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) y en HOSTURCYL, que agrupa a las asociaciones de alojamiento, hostelería y turismo de Castilla y León. «Nosotros siempre vamos a velar por los intereses de los hosteleros y hoteleros, porque sabemos de la importancia económica que tiene para la ciudad nuestro sector», subraya Moro.

La organización presta apoyo a sus asociados a través de servicios laborales y jurídicos, además de fomentar la colaboración con las administraciones públicas para impulsar iniciativas que fortalezcan la hostelería y el turismo provincial.

Gastronomía

Uno de los pilares fundamentales de la Asociación de Hostelería de Salamanca es la gastronomía, que se ha convertido en un motor de promoción y desarrollo económico. «Sabemos que Salamanca está en un punto muy alto en el tema gastronómico. Ya se demostró en la cumbre celebrada en mayo junto con la Junta de Castilla y León, donde quedó claro que la ciudad está muy bien posicionada en el mapa gastronómico nacional e internacional», apunta el presidente.

Moro reafirma el compromiso de la entidad con el futuro del sector: «Vamos a seguir trabajando para demostrar, tanto al turista nacional como al internacional, que Salamanca es uno de los lugares más importantes gastronómicamente hablando, y para seguir defendiendo los derechos de todos los profesionales que forman parte de nuestra asociación».