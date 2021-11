Asier, el niño salmantino con autismo que busca un perro de asistencia

Asier Tejeda es un pequeño salmantino de tres años, muy cariñoso, al que le gusta estar en constante movimiento, jugar sin parar, y estar en contacto con la naturaleza, donde disfruta fijándose en las piedras, el agua, el vuelo de los pájaros... Asier también es un pequeño con TEA (Trastorno del Espectro Autista) con intereses restringidos y al que le cuesta comunicarse con los demás, pero también tiene unos padres, Sheila y Ricardo, que quieren lo mejor para su hijo y pelean por ello.

“Intento buscar alternativas que mejoren la vida de mi hijo”, cuenta su madre, Sheila Rojas, que reconoce que desde que el autismo llegó a sus vidas nunca han parado de luchar. Prueba de ello es su próximo reto: conseguir un perro de asistencia para Asier que además de ayudarle en su día a día “se convierta en un compañero de vida”.

“Siempre me he movido por intuiciones y sé que ese perro le cambiará la vida a mi hijo”, asegura Sheila, que está consiguiendo ayuda de familiares y amigos, pero también de vecinos, pequeñas empresas o simplemente gente solidaria, para lograr reunir los 10.000 euros que necesita. “Asier tiene trastornos del sueño y necesita una medicación para dormir, tiene conductas de fuga y si sale corriendo no mide el peligro, también tiene crisis y problemas con los tiempos de espera... pero tengo una esperanza enorme porque creo que su calidad de vida va a mejorar”, reconoce.

Sheila explica que también fue su intuición lo que le hizo saber que algo no iba bien con Asier cuando apenas era un bebé de ocho meses. “Cuando una madre da el pecho o el ‘bibe’ a su hijo y le dice alguna cosita siempre le mira, pero con Asier era igual que coger un muñeco porque no interactuaba conmigo... lo tenía en brazos pero no estaba conmigo”, recuerda con tristeza. “La gente me decía que eran cosas mías, pero yo le observaba y por eso decidí llevarle al pediatra, que al ver cómo reaccionaba cuando le puse al lado de un juguete, nos derivó a Neurología. Allí en dos segundos me dijeron que Asier entraba dentro del espectro autista”, cuenta.

Desde entonces el camino ha sido largo y nada fácil. “Una vez que pasas el duelo hay que afrontarlo porque no le haces ningún favor a tu hijo”, explica Sheila, que en su día a día vive inmersa entre sesiones de estimulación, terapias... y también Internet, donde a través de su cuenta de instagram (coquete_aventurero) da visibilidad al autismo, mientras ayuda a otros padres en su misma situación. “Se ponen en contacto conmigo gente incluso de fuera de España que me cuentan que no saben cómo actuar con su hijo, que se sienten perdidos... yo intento ayudarles transmitiéndoles gratis todo lo que yo he aprendido pagando con terapeutas”, explica.

Internet se ha convertido en el mejor altavoz para hablar del autismo y también para conseguir ese perro especial que podría cambiarle la vida a Asier.