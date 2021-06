Así son los 18 innovadores y curiosos proyectos desarrollados por alumnos y profesores de la Universidad Pontificia este curso

La Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) de la Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA), a través del Club Universitario de Innovación (CUI), dará a conocer el viernes, día 18 de junio, los nuevos proyectos de innovación desarrollados durante este curso 2020-2021. Esta iniciativa, enmarcada en el Programa TCUE (Transferencia del Conocimiento Universidad-Empresa), se dirige a fomentar la cultura, el pensamiento innovador y el desarrollo tecnológico en la UPSA con una vocación de servicio social.

La UPSA presentará por decimoquinto año consecutivo, los proyectos de innovación tecnológica desarrollados por alumnos y profesores, en colaboración con empresas y agentes sociales a lo largo de este periodo académico.

A través de una jornada virtual, dirigida por el vicerrector de Investigación e Innovación Educativa, Pedro Sandro, se mostrarán un total de 18 proyectos, distribuidos en 11 proyectos Talent -desarrollados por alumnos-; tres en la categoría Talent Pro, ideados por miembros del PDI y PAS; tres Ideas Innovadoras y un Trabajo Fin de Grado (TFG-TCUE). Todos los trabajos comparten una clara vocación de impacto social, acorde al servicio y a la misión de la Universidad.

La presentación virtual, que tendrá lugar este viernes a las 11:00 h. podrá seguirse en directo a través de este enlace de la página web de la universidad.

Proyectos TALENT

AirIOT es un dispositivo de bajo coste para la monitorización y seguimiento de la calidad del aire en espacios interiores. Es capaz de indicar, con alta precisión, cuándo es necesario realizar una ventilación del espacio y cuándo es aconsejable iniciar el filtrado del aire en una sala cerrada.

AyudAPP es una aplicación para dispositivos móviles dirigida a las personas mayores, especialmente vulnerables, que intenta paliar necesidades sanitarias, psicológicas, asistencias y de información. Permite el contacto con el personal sanitario, cuenta con un ‘botón del pánico’ conectado a urgencias, solicita ayuda a los voluntarios para que les asistan en su domicilio y, posibilita realizar videollamadas.

CAPICI. Comunicación Alternativa por Integración de Pictogramas e Imágenes es una aplicación móvil que ayuda a mejorar las habilidades comunicativas de las personas con parálisis cerebral y en tiempo real para interactuar con el mundo que les rodea. Permite, a través de inteligencia artificial, reconocer imágenes capturadas y traducirlas a un lenguaje de pictogramas y voz, para ser descifrado por personas con discapacidad.

GAMIFIT. Gamificación para incentivar la actividad física en la población universitaria es una aplicación web que promueve la práctica de actividades físico-deportivas y la mejora de la salud de los alumnos. La aplicación presenta retos semanales sobre tres áreas: condición física, destrezas motrices, y promoción de juegos y deportes.

Health Twin es una solución informática que, mediante técnicas de Machine Learning, permite predecir el número de días que quedan para que un paciente reciba el alta médica a partir de su historia clínica. También predice el estado del paciente y esta información ayudará al personal sanitario a tomar decisiones oportunas para lograr una mejor recuperación del paciente.

Helmántica Riders es una plataforma IoT para la monitorización de vehículos y para la gestión de accidentes. Es un sistema económico y compatible a cualquier tipo de automóvil que detecta accidentes, gestiona una emergencia en caso de siniestro, y consulta la ubicación del vehículo en tiempo real.

reserVA! es una aplicación destinada a ayudar a la hostelería, especialmente en época de pandemia. Permite reservar mesa en un local, gestionar las reservas, ver las ofertas de los establecimientos para atraer clientes nuevos, etcétera.

Rosebud es una aplicación web de crítica cinematográfica estructurada sobre parámetros éticos. Es una herramienta de fácil uso que contiene una base de datos de valoraciones y calificaciones de películas de distinta temática. Sobre este contenido se ha creado un entorno de debate y se invita a los participantes a la reflexión con una crítica constructiva.

TutoHub en una aplicación que ofrece la oportunidad de compartir conocimientos y recursos con seguridad entre los universitarios. Los alumnos podrán ofrecer y recibir clases particulares, apuntes, formación sobre programas informáticos y de diseño y obras creativas. Es un servicio de fórmula joven, que contempla los valores de sostenibilidad y las nuevas formas de consumo.

UPSAsiste desarrolla un sistema de registro de asistencia presencial, en las instalaciones de la universidad, con un lector que proporciona información in situ del aforo, sin necesidad de manipular ningún objeto y con la distancia de seguridad establecida por las autoridades sanitarias.

VIAFácil es una aplicación basada en tecnología de visión artificial que ha sido diseñada como herramienta educativa para ayudar en las tareas diarias del hogar de las personas con discapacidad intelectual. La herramienta permite facilitar el uso de utensilios, productos y aparatos domésticos de forma autónoma, por lo que contribuye a mejorar su calidad de vida.

Proyectos TALENT PRO

NeuroSocial es un sistema que permite analizar el impacto en el público del contenido multimedia de la publicidad social. El sistema define un marco de trabajo para la extracción de metadatos y el análisis de la actividad neuronal con técnicas de inteligencia artificial para evaluar el impacto.

SCIFI-DT. Smart Tracking Framework for IoT- Digital es el diseño e implementación de un marco de trabajo que permite crear y gestionar digital twins (gemelos digitales). También posibilita definir y desarrollar la interfaz de programación de aplicaciones necesarias para su explotación por parte de terceros.

WAMAG. Web Application for the Management of Academic Guides es un sistema web basado en formularios dinámicos que busca mejorar la gestión de guías académicas de las asignaturas universitarias. Permite optimizar el trabajo de los docentes y servicios implicados en la elaboración, actualización, revisión, corrección y publicación de documentos.

Ideas Innovadoras

WeboFrito es una agencia de eventos online para el sector gastronómico nacional, que conecta, genera cercanía y favorece el consumo de platos y especialidades culinarias.

Sistema de atención biopsicosocial para mayores es un proyecto basado en prestar un servicio de seguimiento físico y psicológico de las personas mayores. Esta herramienta puede ser utilizada en centros sociosanitarios y por estudiantes de Enfermería, Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Psicología y Trabajo Social en los domicilios de los mayores.

Emoticomo es una carta virtual gastronómica que asocia estado de ánimo y recomendaciones gastronómicas castellanoleonesas para superar el desánimo y disfrutar de la oferta de platos recomendados. Se presenta como un panel de emoticonos y se dirige a empresas que desarrollan plataformas de comida a domicilio.

Trabajo Fin de Grado-TCUE

RemiGo es una aplicación de aprendizaje del idioma japonés para hispanohablantes y del idioma español para japoneses. La app ofrece juegos basados en contenidos oficiales adaptados y validados por una escuela de idiomas. También desarrolla un chat que permite la comunicación de los usuarios.

Acción enmarcada en el Programa TCUE

Esta iniciativa se enmarca en el seno del Vicerrectorado de Investigación e Innovación Educativa de la Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA), dentro del Programa TCUE (Transferencia del Conocimiento Universidad-Empresa) 2020-2021 de la Junta de Castilla y León. Este plan persigue estrechar la relación entre el mundo de la universidad y el mundo de la empresa, impulsando la capacidad emprendedora y la cultura innovadora. Entre otras acciones, el TCUE promueve convocatorias y concursos, cuyo fin es estimular la creación de empresas de base tecnológica y la promoción de proyectos colaborativos en el ámbito universitario.