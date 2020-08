Así son las dos calles y cuatro edificios históricos del centro de Salamanca recién descubiertos

Al excavar en el terreno donde se habían proyectado los nuevos ascensores, se toparon con el extradós —parte superior— de una bóveda de ladrillo. Bajo ella, en un buen estado de conservación les esperaba una bodega decimonónica del “nuevo” colegio de la Magdalena, el que se construyó entre 1819 y 1829 en sustitución del que los franceses destruyeron en el entorno del Cerro de San Vicente durante la Guerra de la Independencia. “Quizá daba problemas de humedad, no sabemos bien cuál fue el motivo, pero se había colmatado, rellenado y se había perdido la noción de que existía. Tuvimos que vaciarlo a mano con un enorme esfuerzo”, explica Cristina Alario, responsable de los trabajos arqueológicos vinculados a la transformación del “Bartolo” —el colegio mayor de San Bartolomé construido por Genaro de No en 1940— en una moderna sede para Cursos Internacionales de la Universidad de Salamanca. Pero no es la única sorpresa que ha deparado esta obra en la que se han “desenterrado” retazos de historia desde la Salamanca prerromana hasta la actualidad. Integrados en las estancias de estas nuevas instalaciones, o protegidos bajo ellas yacen restos de dos desaparecidas calles por las que ya se transitaba en la Edad Media; una iglesia levantada en 1174; el palacio de un mayorazgo fundado en el siglo XV, y un colegio de niñas huérfanas que el Cabildo puso en marcha en 1626.

El colegio que No construyó hace 80 años respetó la estructura claustral de La Magdalena, que, a su vez, se levantó sobre el palacio de los Flores Dávila. De éste, ahora se ha recuperado —se puede ver a través de un cristal— uno de sus suelos empedrados, anterior, por tanto, al siglo XIX. Por una solución muy similar se ha optado para que los salmantinos no olviden dónde estaba la calle Velarde, de la que se ha recuperado uno de sus tramos —posiblemente el usado en el siglo XIX y bajo el cual permanecen pavimentos de épocas anteriores—. Y, aunque también se han hallado restos de otra vía conocida como Escalinata, ante su peor estado de conservación se ha optado por taparlos.

En la zona norte, la más próxima al Palacio de Congresos, han aparecido restos de un templo construido durante la repoblación, reformado por Gil de Hontañón en el XVI, que sobrevivió a los franceses y fue derruido el pasado siglo: San Bartolomé de los Apóstoles. Se trata de restos de cimentación de su cabecera y de sus pavimentos. Si bien no es mucho, ha sido suficiente para hacer una hipótesis sobre la ubicación exacta de su planta, explica Alario.

Donde ahora se encuentra el auditorio del nuevo edificio, los trabajos arqueológicos sacaron a la luz otra construcción de 1626, el Colegio Virgen de la Concepción de las Niñas Huérfanas, perteneciente a un patronato benéfico del Cabildo y del que tan solo se han hallado parte de los cimientos y pavimentos muy deteriorados. “Lo suficiente para tener algunos datos de cómo estaba distribuido”, señala la arqueóloga. Fue una de las construcciones que no superaron la Guerra de la Independencia, como la mayoría de los inmuebles vecinos.

A todos estos recientes hallazgos, sobre los que aún queda mucho por estudiar, se suman “huellas muy residuales” de la Salamanca prerromana y romana. Descubrimientos sobre los que el equipo de Alario ya lleva más de mil páginas escritas y a las que aún quedan muchas por sumar.