Así será el tiempo en otoño en Salamanca tras un verano con máximas históricas

No obstante, el experto recuerda que las previsiones trimestrales son “complejas”, resultado del consenso entre predicciones estacionales procedentes de centros mundiales de predicción, predicciones basadas en algoritmos empíricos o en impulsores (drivers) relevantes a escala climática. También recuerda que es complicado lograr la exactitud en periodos de tiempo tan largos.

La previsión es que las precipitaciones medias en septiembre sean inferiores a los 34 litros, valor medio entre 1981 y 2010

Agosto ha seguido la misma tónica y aunque no se ha superado la máxima absoluta —39,7 en 2012— sí se ha superado la media de las máximas con 33,3 grados que deja atrás el anterior récord de 2003 con 33 grados, así como la temperatura media que este año ha sido de 25,5 grados que superan los 24,8 registrados hace 19 años. Las altísimas temperaturas registradas en el periodo entre el 15 de julio y el 15 de agosto han marcado una tendencia al encadenar varias olas de calor, sin apenas tiempo para el respiro ya que las noches tropicales de agosto tampoco han dado lugar al descanso. La media de las mínimas también ha sido muy alta con 16,8 grados , aunque hasta esta cifra no se bajaba hasta bien avanzada la madrugada.

La Aemet prevé un descenso de las temperaturas para este fin de semana con un descenso de las máximas (26 y 27 grados el sábado y domingo respectivamente), pero sobre todo en las mínimas que el último día de la semana no superarán los 9 grados.