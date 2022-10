Así se vive un episodio de psicosis: “Empecé a escuchar voces y a pensar que me perseguían”

Desde que era una niña notó ciertas señales de alerta. Emociones muy intensas, que cambian rápidamente, ideas y acciones autolíticas y problemas de impulsividad en todos los ámbitos. Por ello, lleva en seguimiento desde que tenía 13 años. Sin embargo el diagnóstico que le dieron no era el correcto y no fue hasta este verano cuando dieron con el nombre exacto: “Tengo trastorno límite de la personalidad”, afirma. Ahora, a sus 23, forma parte del Proyecto Ranquines, un recurso de servicios sociales especializados de Cáritas que garantiza la atención integral y continuada a las necesidades de las personas con trastorno mental con más dificultades de integración social.

“Comencé en junio porque tuve un episodio de psicosis. Empecé a escuchar voces y a pensar que me perseguían, que mi vida estaba en peligro. Dejé de fiarme de todo el mundo. Me aislé completamente. Estuve una semana durmiendo en la calle junto a mi gato porque me veía más segura en un banco que en mi casa. Pero yo no pedí ayuda. Acabé en Benavente (Zamora), metida en una fuente y alguien llamó a la Policía y tuve un ingreso involuntario. Estuve tres días en el Hospital de Zamora y diez en el de Salamanca”.

Desde entonces, en el Proyecto Ranquines trabaja día a día en sus emociones. “Con los años aprendes que sin ayuda no puedes tirar tú sola. No puedes quedarte solo porque pierdes la batalla”, reconoce la joven, con sangre peruana y vecina de Salamanca desde hace 11 años. Precisamente por ello, reivindica más medios. “Hay mucha demanda y con la covid se ha notado muchísimo más. Puedes estar esperando tres y cuatro meses para que te den cita. Yo siempre he ido a la pública y se necesitan más psicólogos y psiquiatras. Y cuando te ven lo hacen solo 20 minutos. Es una persona que te receta pastillas... Con 20 minutos no es suficiente para que conozca toda tu historia”.

Además, Tamara considera que los problemas de salud mental van a ir a más. “Siento que mi generación lo tenemos muy difícil en muchos aspectos y nos afecta todo muchísimo, emocionalmente hablando. Y ello nos lleva a que nos refugiemos en las drogas, o en compras compulsivas, o en pautas sexuales descontroladas...”, añade. Precisamente, ella reconoce que ha tenido problemas de adicción con el alcohol y el cannabis, algo que ha tenido que dejar atrás.