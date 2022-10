Alerta por el crecimiento de la ansiedad y la depresión entre escolares

Sin ganas de levantarse de la cama. Aislados. Con dificultades para relacionarse, sin un objetivo que seguir y pegados a una pantalla. Este lunes se celebró el Día Mundial de la Salud Mental y desde la asociación de Salamanca alertan del incremento progresivo de pacientes cada vez a edades más tempranas.

“Estamos viendo chicos y chicas con bastantes problemas de ansiedad y depresión. La mayoría tienen entre 15 y 18 años. Actualmente en infantojuvenil atendemos a 15 personas y la mayoría presentan ambos síntomas”. Así lo asegura la psicóloga de Salud Mental Salamanca, María Hernández, quien incide en la necesidad de la prevención para que los escolares sepan los recursos que tienen a su alcance y las herramientas para aprender a manejar ciertas situaciones.

“Nos encontramos a jóvenes que presentan dificultades para ir al instituto. No tienen una motivación y sufren ataques de ansiedad constantes porque no logran enfrentarse a lo que es un día a día normal para su edad y ello a su vez deriva en soledad”, cuenta.

Ese “dolor emocional” lleva a muchos de ellos a autolesionarse. “Los cortes son frecuentes. Muchas veces es la manera que ellos encuentran de liberar lo que sienten. Una de las usuarias me dijo en una ocasión que prefería el dolor físico que todo aquello que se le pasaba por la cabeza. Te impacta”.

En cuanto a las causas que influyen en los escolares, la psicóloga asegura que es un “cúmulo” y es “difícil” encontrar una en concreto. “Es cierto que con la pandemia han aumentado bastante pero tampoco le podemos echar toda la culpa a la covid. La sociedad también influye mucho. Creo que nos hemos vuelto más individualistas y muchos adolescentes me dicen que les cuesta confiar en la gente y mantener relaciones sociales sanas. No cuentan su problema porque piensan que esa persona lo puede utilizar en algún momento en su contra”.

Sin embargo hay un factor que está influyendo muy negativamente en la salud mental, sobre todo en edades tempranas, y son las nuevas tecnologías. “Pasan muchísimas horas delante de una pantalla. Distorsionan la realidad. Les cuesta diferenciar qué es real y qué es virtual y no saben cómo es una relación social sana. Es un consumo excesivo y ello les afecta muchísimo. Por ejemplo tienen una falta de concentración increíble y les influye en el rendimiento académico. Ya no me refiero a notas, es que tenemos chicos y chicas que directamente se quedan dormidos en clase. Se acuestan muy tarde y algunos solo duermen cinco horas. No tienen calidad de sueño porque no tienen un sueño reparador”, manifiesta María Hernández.

Además, la especialista incide en que muchos de los adolescentes no piden ayuda. “Tienen el sentimiento de ‘Ya se me pasará’ porque también la sociedad no ayuda a esa sensibilización que es tan necesaria. Hay que escuchar comentarios como ‘Es cosa de adolescentes’ o ‘En mi época estábamos mucho peor’ y eso es muy egoísta”.

Por ello, Hernández incide en que es fundamental que los jóvenes conozcan los recursos que tienen a su alcance. “En las terapias grupales les enseñamos habilidades psicoemocionales. Son muy importantes”.