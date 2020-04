Así han vivido los salmantinos el atípico Lunes de Aguas en cuarentena

El Lunes de Aguas amaneció nublado aunque en esta ocasión la amenaza de lluvia era lo de menos. El confinamiento del estado de alarma ya había dictado sentencia. Sin embargo, los salmantinos quisieron demostrar que el Lunes de Aguas es sagrado. Una religión pagana que resiste al paso de los tiempos... y de las epidemias. El Ayuntamiento fue el primero en mostrar su apoyo a la tradición pidiendo a la Junta de Castilla y León la declaración de Fiesta de Interés Turístico de Castilla y León avalada en que es una manifestación original de carácter festivo propia de Salamanca, con arraigo popular, con una vinculación directa con un elemento cultural gastronómico como es el hornazo típico de Salamanca y cuyas raíces se encuentran en el siglo XV.

El alcalde de la ciudad, Carlos García Carbayo, mandó un mensaje de ánimo desde el sofá de su casa desde donde recordaba que no era el primer Lunes de Aguas que los salmantinos se tenían que quedar en casa por las condiciones climatológicas. También quiso acordarse de los enfermos y los familiares fallecidos por el COVID-19, así como trasladar la situación "más desahogada" que tiene el Hospital tras hablar con el gerente del complejo asistencial.

Muchos salmantinos fueron lo suficientemente previsores y encargaron los hornazos a través de internet, a través de plataformas como la del Consistorio habilitada para los encargos a domicilio; pero también se registraron largas colas a la puerta de las panaderías por parte de los que optaron por la recogida tradicional. Colas de hasta 15 personas se registraron en algunos establecimientos céntricos para degustar la empanada de lomo, chorizo y huevos de Pascua. A partir de las seis de la tarde, decenas de salmantinos optaron por seguir la iniciativa de Fevesa de salir a comer el hornazo al balcón. Coincidió que salió un sol esplendido en contraste con la imagen que presentaba el Puente Romano, completamente anegado por las lluvias de los últimos días. A esta iniciativa se sumaron salmantinos desde todos los puntos de España.

El Lunes de Aguas también tuvo su parte más solidaria. No faltó hornazo para las personas más vulnerables. El Comedor de los Pobres repartió más de 500 hornazos, bebidas y dulces de las Navidades pasadas entre las personas que recurren habitualmente al servicio de la ONG católica, pero también de las nuevas familias que han requerido atenciones debido a la pandemia sanitaria. La organización ha alertado del aumento de las necesidades tras vaciar sus almacenes para atender las necesidades de las personas más vulnerables.

Incluso los cabezudos no quisieron faltar a la cita. La Aldehuela y Valcuevo estaban vacíos pero los salmantinos pudieron seguir a través de internet sus carreras, la 'Alborada charra' interpretada por Bernardo Pérez, obras de teatro para adultos como 'Y yo que me las lleve al río' para adultos' y ¿Por qué comemos hornazo y no patatas'; o el cuento para los más pequeños que ofreció Unpuntocurioso. También hubo ocasión para los juegos populares, una máster class de baile y aprender a hacer el hornazo en una vídeo receta.

Antes de que cayera el sol y para sustituir la vuelta a casa, los profesores de la Escuela Municipal de Música interpretaron el himno de esta pandemia 'Resistiré' con el que despidieron un Lunes de Aguas en cuarentena..