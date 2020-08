Así ha sido la vuelta de los nuevos cines Van Dyck Tormes

Los cines Van Dyck Tormes reabren al público, tras una profunda modernización, sin barreras arquitectónicas y con un nuevo aislamiento acústico e iluminación en sus nueve salas. Para festejar el acontecimiento, en la inauguración de ayer tarde se proyectó “¡Que suene la música!”, con Kristin Scott Thomas. La cartelera de este fin de semana se completa en las remodeladas salas del Centro Comercial El Tormes con “Padre no hay más que uno 2”, de Santiago Segura, “The Way Back” con Ben Affleck, “Color out Out of Space”, con Nicolas Cage, “Superagente Makey” con Leo Harlem; “¡Scooby!”, “La caza”, “Mina y el mundo de los sueños”, “Zapatos Rojos y los siete trolls”, “Blanco en blanco” y “First love”.

Tras la reforma, realizada en menos de tres meses, los espectadores acceden a un vestíbulo diáfano, donde se encuentran la taquilla, la barra de palomitas y la de chucherías. También en este amplio hall hay una espectacular pantalla donde se proyectan avances de las películas en cartelera y de los próximos estrenos.

A las salas se accede por una rampa cubierta con una alfombra roja, por donde pueden bajar también las sillas de ruedas, que conduce a un espacio más oscuro y cinematográfico. Para mejorar la experiencia de los espectadores, se ha renovado el sonido, la proyección y se ha realizado un tratamiento acústico con fibra de alta intensidad para evitar las reverberaciones. Tras ver la película escogida, los espectadores salen de las salas sin cruzarse con quienes están esperando para entrar a la siguiente sesión.

La remodelación de los Cines Van Dyck Tormes, que se ha realizado 20 años después de su inauguración, llega en un momento de incertidumbre para el sector de los exhibidores, pero con alicientes para el público familiar en la cartelera como “Padre no hay más que uno 2”, que está funcionando maravillosamente bien, como reconoce Juan Heras, responsable de los cines. “Ojalá hubiera más películas como la de Santiago Segura. La gente tiene muchas ganas de ir al cine, que no tiene nada que ver con ver películas en casa. Por su componente anímico, social y espacial, se disfruta del cine dejando las preocupaciones a un lado y sin que los espectadoes estén levantándose constantemente”, dice Heras.

“Cada día”, prosigue, “se valora más el producto nacional, como sucede en Francia. En España cada vez hay mejores películas, mejores directores y se filma muy bien. Prueba de ello es cómo el producto consigue premios en los festivales de cine”.

Tras esta reforma, Juan Heras emprenderá una renovación de los Cines Van Dyck Joven —con un hall más actual y nuevos aseos— en su apuesta “valiente, cuidadosa con los espectadores y con el producto. Ahora tenemos un enemigo”, comenta en alusión al coronavirus, “pero que se vencerá”.