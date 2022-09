Así ha hundido la covid a esta salmantina: un 85% de discapacidad y estragos físicos

La salmantina María Santos se ha convertido en la primera paciente de la provincia en recibir la incapacidad total para su profesión a causa de las graves secuelas que le han dejado la covid persistente.

La paciente estaba citada ayer en la Gerencia Territorial de Servicios Sociales para conocer el grado de discapacidad que se le ha reconocido y se llevó el varapalo de comprobar que, con solo 41 años, se le asigna un 85% de incapacidad que prácticamente la inhabilita para volver a trabajar. “Yo no busco una incapacidad. Yo lo que busco es curarme, y cuando me dicen que estoy a un 15% de la discapacidad total... Es como que te digan que jamás te curarás y que estarás así de mal para siempre. Estoy totalmente hundida”, indica María Santos.

Tras infectarse por primera vez, en marzo de 2020, superó el virus pero no una fatiga crónica que -inicialmente- no se acertaba a diagnosticar. Meses después, en septiembre, se infectó por segunda vez y desde entonces su vida se ha convertido en un calvario. “La segunda infección me cogió el sistema inmune por los suelos y me ha destrozado”, explica Santos, que incluso ha tenido que ser hospitalizada por periodos de más de un mes. María no tiene nada que ver con la “mujer sana y sin historias de bajas laborales” que era hace dos años.

Una de las primeras consecuencias que percibió tras contagiarse del SarsCov2 fue la pérdida de memoria. “Tengo lagunas. Es como si mi cerebro no funcionara bien y ya, por ejemplo, no manejo dinero”, explica.