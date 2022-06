Así fue la Salamanca tropical

No desearías encontrártelo en tu camino. Es el mayor depredador por estos lares. Corre dos veces más rápido que tú, puede llegar a medir hasta 4 metros de largo, cerca de 1,30 m de altura y su aspecto te suena de las películas. Pero no, no es un velociraptor. En cualquier caso, como te atrape, estás perdido. Sus dientes aserrados son auténticos puñales, y su mordedura es la más fuerte, cerca de una tonelada por centímetro cuadrado. No puede ser: estabas en Aldealengua y has viajado en la máquina del tiempo hasta hace 37 millones de años. Pero en el Eoceno los dinosaurios estaban extinguidos. ¿Qué está pasando?

Un imaginario viajero salmantino del tiempo podría vivir esta terrorífica escena si se topara con un Iberosuchus, cocodrilo terrestre que vivió en la parte emergida de lo que hoy es la Península Ibérica y que, como los últimos cocodrilos corredores de Europa, fueron herederos de los dinosaurios tras la extinción de estos hace unos 65 millones de años. La especie Iberosuchus macrodon fue descrita tras un hallazgo en la zona de Lisboa en 1975 pero los dos cráneos más completos que existen en el mundo de esta pavorosa fiera del Eoceno se encuentran en unas vitrinas de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Salamanca.