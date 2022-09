Así es la nueva vida del Rastro cerca del cementerio

El Rastro ya está instalado en su nueva ubicación: el barrio de Pizarrales. El mercadillo dominicial, que habitualmente tiene lugar en la Aldehuela, estará instalado en la avenida Carmen Martín Gaite y en los ensanches viales del barrio cercano al cementerio San Carlos Borromeo durante todo el mes de septiembre, hasta que se desmonten las atracciones que, dentro de unos días, comenzarán a verse en el recinto ferial con motivo de las Ferias y Fiestas de Salamanca.

Comerciantes y compradores habituales vivieron este domingo su primera mañana en la que será su ‘casa’ los domingos 11, 18 y 25 de septiembre. Para unos, son muchas las ventajas que tiene la nueva localización. Para otros, les resulta insuficiente por una cuestión de espacio, ya que los puestos, limitados por la Policía Local de Salamanca, tienen que estar más juntos y no pueden ocupar más de cuatro metros.

“Para mí, el rastro se hace mejor en la Aldehuela. Allí tenemos más espacio y eso también se nota en las ventas. Hoy he querido coger dos sitios, pero no he podido”, asegura José Luis Fonseca, un comerciante que alterna su trabajo en el mercadillo con la construcción.

Sin embargo, compradores como Andrés prefieren que se quede en el barrio de Pizarrales, donde cree que tiene más éxito, ya que, al igual que cada año, siempre nota que hay gente nueva por la cercanía que tiene con los barrios y pueblos de alrededor y porque pilla más cerca de la ciudad.