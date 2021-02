“No tenemos órdenes de cuándo se vacunará a nuestros efectivos. Lo que tenemos listo es el equipo con dos enfermeros por si pudiera ser necesitado para vacunar”

–No hay fecha de vacunación ni tenemos órdenes de cuándo irán las Fuerzas Armadas. En nuestro Regimiento tenemos un equipo con dos enfermeros y un médico que aún no han sido vacunados. Lo que sí está listo es dicho equipo por si puede ser necesitado para poner vacunas y apoyar en la vacunación. Aunque a día de hoy no nos han dicho nada de activarlos.

–Desde que he llegado yo hemos estado prácticamente nulos, con uno, dos o tres casos de entre más de 800 militares. Supone un porcentaje ridículo, y que siga así. Destaco el compromiso de los soldados que es extremo y que son muy responsables. Los casos que hemos tenido han sido por detalles fuera del trabajo. Desde que estoy aquí sólo tuvimos un caso y un compañero por contacto estrecho que compartían área de trabajo.

–Además de los rastreadores y los que se van a formar, tenemos unidades trabajando en Zamora montando carpas y con ambulancia de apoyo en los cribados. Aquí tenemos el material de desinfección preparado y guardado en las cantidades oportunas y también tenemos activado al personal por si tenemos que salir en cualquier momento para montar un hospital en cualquier punto de España. De momento no nos han preavisado para esta labor, pero estamos en alerta, con los turnos establecidos por si surge la necesidad de apoyo. Montar un hospital no es montar tres tiendas, sino que es una infraestructura básica con luz, agua saneamientos y tiendas para residuos biológicos. Son muchos detalles que sólo domina nuestro personal especializado. De momento se mantiene montado el hospital en Sabadell desde la primera ola y realizamos el mantenimiento.

–¿Qué opina de la dimisión del jefe del Estado Mayor de la Defensa por su polémica vacunación?

–No entro a valorar ese tema porque desconozco las razones y me enteré por la prensa. Es un tema que no entro a valorar.

–Una de las últimas misiones del Regimiento ha sido la intervención en Madrid para retirar nieve, ¿ha sido un trabajo duro?

–Ha sido un trabajo muy demandante. El viernes comenzó la nevada y el sábado se nos ordenó activar a la unidad. El domingo ya estaban sobre el terreno. La idea inicial era reabrir el aeropuerto de Barajas lo antes posible y los equipos se encargaron de limpiar las cuatro terminales fuera y dentro, también la base de Torrejón y algunas otras zonas de Madrid. A parte de la nevada, después vino un episodio de frío que convirtió la nieve en hielo y fue duro por las condiciones de trabajar en un clima muy frío permanentemente y en jornadas muy largas en dos turnos. Estoy orgulloso de cómo se planteó la respuesta inmediata porque no se escatimó en esfuerzo ni en trabajo ni horario. Se mandaron los vehículos que se podían organizar al máximo y el personal que se necesitaba para esa maquinaria y para mantener turnos.

–Tienen pendiente centralizar toda la actividad del Regimiento en el campo de maniobras de Los Montalvos y evitar el trasiego diario de maquinaria hasta el cuartel, ¿para cuándo se completará?

–Es cierto que ha habido un incremento de vehículos pesados y el cuartel se está quedando pequeño. Ahora el mantenimiento y reparaciones de los vehículos se realiza en el cuartel y habría que trasladar esas infraestructuras a Los Montalvos pero con la pandemia, las consideraciones económicas priman y para el proyecto se necesita una adecuada financiación. El estudio técnico ya está hecho, e imagino que en cuanto termine la pandemia podrá ser factible.

–¿Se nota el efecto de la pandemia en la reducción de dotación de medios o presupuesto?

–Evidentemente la pandemia es la prioridad a solucionar para volver a la realidad, pero nosotros estamos recibiendo medios, cabezas tractoras y máquinas nuevas.

–¿El trabajo abnegado de los soldados merece una subida salarial como piden las asociaciones?

–Es un tema que llevan los políticos y ahí no puedo entrar. Defensa y el Gobierno ve nuestro trabajo. Yo hago mi labor y no me pregunto si estoy mejor o peor pagado que otra persona.