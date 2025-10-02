Aprender, cada uno a su ritmo, para cumplir objetivos de vida

EÑE Salamanca Jueves, 2 de octubre 2025, 05:30 Compartir

UNED Zamora Dirección Calle San Torcuato, 43, 3ª planta, 49014, Zamora

Teléfono 980528399

Página web www.unedzamora.es

Aprender y cumplir objetivos de vida como cursar una carrera universitaria, puede ser muy sencillo gracias a la UNED de Zamora, que aglutina a los alumnos de esa provincia y también a los salmantinos para los que cuenta con aulas en Béjar y Ciudad Rodrigo.

A nivel estatal la UNED cuenta con 62 centros en los que un sólido bloque de cerca de 7.000 docentes atiende a los más de 200.000 alumnos que llevan a cabo sus estudios cada año. Sin nota de corte para poder acceder a cualquiera de los grados que oferta la UNED, esta universidad es el recurso de muchos alumnos de la PAU que no lograron los números que necesitaban en otros centros, pero mantienen la pasión por estudiar una carrera determinada, o bien por personas que ya han avanzado en su vida adulta y buscan aumentar sus conocimientos.

«El nivel de exigencia es alto y las asignaturas van con el 100% de contenidos a los exámenes. Aquí no hay «marías» como en otros formatos, y es responsabilidad del estudiante llegar a controlar la materia», puntualiza su Director , Antonio Rodríguez, «somos la universidad pública más democrática y que llega al último lugar del territorio porque cada alumno tiene las mismas oportunidades que el resto, independientemente de edad, lugar de residencia o capacidades. En el caso de que algún alumno sea discapacitado se le adaptan los materiales y el tipo de examen. Cada persona aprende a su ritmo, pero en el examen todos se enfrentan al mismo reto con sus conocimientos».

Tal como puntualiza Rodríguez, «la de la UNED es una fórmula que permite afianzar población en el territorio y también funciona como 'ascensor social' al mejorar la formación de los alumnos. Además, siempre les ofrecemos asesoramiento personalizado de manera que, por ejemplo, no cojan demasiadas asignaturas, algo que a veces termina en que dejan los estudios porque se ven superados por el esfuerzo. Se pueden conseguir becas a partir de 30 créditos y los precios de las matrículas llevan una década congelados».