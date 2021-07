Ángel Losada, nuevo presidente provincial de la Asociación contra el Cáncer: “Hay todavía muchos enfermos que no reciben el apoyo que necesitan”

Catedrático de Comunicación Corporativa de la Universidad Pontificia, Ángel Losada Vázquez se lanza ilusionado a un nuevo reto social y altruista que no está directamente vinculado con su carrera pero en el que su experiencia y formación pueden ayudarle mucho. Tras ser decano de la Facultad de Comunicación, director de Comunicación de la Junta de Castilla y León (2007-2011) y estar al frente de las relaciones institucionales de la institución académica en la que ha desarrollado gran parte de su carrera, ha sido elegido presidente provincial de la Asociación Española contra el Cáncer. Toma el relevo de Inmaculada Rodríguez.

–¿Qué lleva a un catedrático a ponerse al frente de la AECC?

–Cuando a mí me sondean para ver si estaba dispuesto a hacerlo, me dicen que es por mi perfil y que lo que yo he hecho hasta ahora podía encajar con lo que la asociación necesita en este momento. Yo mismo me pregunté por qué yo. Pero hay que hacerlo si uno se ve con capacidad o disponibilidad para poder contribuir. Entiendo que la universidad siempre, pero quizá más en un momento como el actual, logra su sentido estando sobre el terreno. Y esta es mi oportunidad de contribuir con una asociación de la que soy socio desde hace muchos años.

–¿Habrá entonces una apuesta fuerte por la comunicación y una mayor presencia en los medios?

–Se persigue reafirmar lo que ha sido la asociación con lo que se ha identificado como un reto que no se está cumpliendo, no en Salamanca, sino a nivel nacional. Salamanca no es una provincia más y se ha identificado con que desde ella se puede hacer una importante contribución a la hora conseguir que los servicios que ofrece la AECC sean todavía mucho más usados y que más personas puedan beneficiarse de la prevención, investigación y atención a enfermos y familiares que ya ofrece.