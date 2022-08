Ángel Hernández: “Este invierno va a ser de bata y chándal dentro de casa”

El presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Salamanca, Ángel Hernández, augura que este invierno en los hogares va a hacer más frío que de costumbre para evitar que los gastos por calefacción “no sea insoportables”, dado el incremento que ya han experimentado los combustibles en general y ante la previsión de nuevas subidas en el futuro, especialmente del gas, por la reducción del suministro por parte de Rusia a los países europeos. Insta a adoptar medidas de austeridad “al menos hasta que la situación se estabilice”. No obstante, los propietarios serán conscientes de la necesidad de ahorrar para evitar el descalabro de la economía doméstica en un contexto de incremento general de precios, con índices de inflación nunca vistos en la época reciente de España. “Tenemos que tener claro que en casa ya no vamos a estar en chaqueta como antes. Este va a ser un invierno de bata y chandal para dar respuesta al contexto de incremento de precios”, defiende Hernández. Insiste en la necesidad de que las comunidades de vecinos en general y las familias en particular se preparen.