De Salamanca a Los Ángeles

El vuelo entre Madrid y Los Ángeles tiene una duración aproximada de 12 horas y media, el mismo tiempo que pasaron los pasajeros en el tren que conectaba Salamanca con Barcelona el pasado jueves. Una barbaridad. La comparación sirve para poner en contexto los problemas del servicio ferroviario, que afectan no solo a los salmantinos que viajan a la ciudad condal, sino también a quienes utilizan este tren para conectar con otras muchas ciudades a las que rara vez se llega a tiempo. A esto se suma la falta de respuesta ante la petición de adelantar horarios por parte de los salmantinos que trabajan en Valladolid y que también dependen de este trayecto, ahora convertido en una fuente de incidencias. Los trabajadores confiesan que el último cambio en la operativa ha sido la puntilla: las acumulaciones de fallos no hacen más que aumentar. La falta de planificación y el deficiente mantenimiento están detrás de un problema que no deja de agravarse. La propuesta de modificar el recorrido hacia Barcelona —eliminando el paso por Vitoria para retomar el itinerario previo a 2020— quedó en papel mojado. El último enlace directo que sobrevive en Salamanca, más allá de los destinos a Madrid y Valladolid, está condenado al olvido.