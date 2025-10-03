La anecdota del día: Nadal se 'saltó el protocolo' para disfrutar de la belleza del Edificio de Escuelas Mayores El balear no pudo evitar asomarse a la ventana antes de entrar en el Paraninfo

La Gaceta Viernes, 3 de octubre 2025, 12:48

Rafa Nadal no pudo resistirse a disfrutar de las impresionantes vistas que regala el edificio de Escuelas Mayores de la Universidad de Salamanca. Después de haber recibido el cariño de cientos de aficionados que pudieron verle en el Patio de Escuelas, llegó el turno de entrar al Paraninfo para el comienzo del acto de investidura 'honoris causa'.

En el camino, la curiosidad hizo que Nadal se saltase el protocolo para asomarse a la ventana y poder presenciar en primera persona la belleza de este edificio histórico. Fueron solo unos segundos que quedarán como una anécdota en un día histórico para el laureado tenista y la Universidad.