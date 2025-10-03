En directo: investidura 'honoris causa' de Rafa Nadal en la Universidad de Salamanca
Histórica jornada en la capital salmantina con la leyenda del deporte español como protagonista
Viernes, 3 de octubre 2025, 12:27
12:36
LAUDATIO
Ricardo Canal ha comenzado la defensa o laudatio, el discurso en el que se pide formalmente al rector que otorgue el grado de doctor al candidato, en este caso Rafa Nadal. Hay que recordar que fue Canal quien hizo la propuesta de Nadal para el 'honoris causa'
12:28
ENTRADA EN EL PARANINFO
12:26
SE SALTA AL PROTOCOLO
Rafael Nadal antes de entrar en el Paraninfo se ha saltado el protocolo y ha empezado a disfrutar de la belleza del edificio de Escuelas Mayores.
12:20
LA FAMILIA DE RAFA NADAL
12:18
LLENO ABSOLUTO EN EL PARANINFO
12:16
BAÑO DE MULTITUDES
12:07
SALAMANCA SE ENTREGA A NADAL
12:01
MUY CARIÑOSO CON EL PÚBLICO
11:59
ACLAMADO A SU LLEGADA
11:58
SALE RAFA NADAL: LOCURA
11:51
CON BANDERA INCLUIDA
Margarita Hernández y Amador García con una bandera de España para recibir a Nadal
11:48
ADMIRADOR DE NADAL
Marcos De Castro, otro fan de Nadal a la espera de verle en el Patio de Escuelas
11:45
GAUDEAMUS
El acto concluirá con el Gaudeamus Igitur entonado por el Coro Universitario y la tradicional exclamación de «¡Vítor!» a la Universidad, antes de que la comitiva se traslade al Salón de Claustros. Allí, el rector entregará a Nadal el pergamino acreditativo de su doctorado. Concluirá con el vino dulce y el mazapán del color azul de Educación.
11:44
DISCURSO DE NADAL
Conducido a su asiento en el estrado, Nadal recibirá el abrazo de su padrino, el del rector y el del resto de doctores, en un rito que se acompaña con el sonido de las chirimías. Tras prestar juramento ante el Claustro, el rector le impondrá la medalla que le incorpora al Colegio de Doctores de la Universidad de Salamanca, con todos los honores. Nadal tomará entonces la palabra para pronunciar un breve discurso de agradecimiento.
11:43
PROTOCOLO
Una vez en el Paraninfo, Canal irá a buscar a Nadal, que aguarda en el exterior, y pronunciará el elogio del tenista y solicitará para él el grado de doctor, que el rector concederá de manera solemne. A continuación, se impondrán las insignias: primero el birrete azul de Educación, después el anillo y, finalmente, el libro que simboliza el acceso al conocimiento.
11:43
UNA HORA DE CEREMONIA
La ceremonia tendrá aproximadamente una hora de duración. Hay que recordar que se hace siguiendo el ceremonial en latín.
11:42
NADAL LLEVA DESDE LAS 10 EN LA UNIVERSIDAD
Nadal ha llegado en torno a las 10 de la mañana al edificio histórico de la Universidad para realizar el ensayo del honoris causa. Antes del acto, visitará la Biblioteca Histórica de la Universidad.
11:38
MUCHA EMOCIÓN
Antonella Fermín se muestra entusiasmada ante la llega de Rafa Nadal.
11:16
MÁS ESPACIO PARA PÚBLICO
11:14
NERVIOS POR NADAL
11:12
MUCHOS FANS
Miguel y Pilar son dos grandes admiradores de Rafa Nadal y quieren verle de cerca.
11:11
MÉRITOS DE NADAL
Nadal suma 22 títulos de Grand Slam, 14 de ellos en Roland Garros, dos medallas de oro olímpicas, cinco Copas Davis y varias temporadas como número uno del mundo. A esta incomparable trayectoria deportiva se suman reconocimientos de enorme prestigio como el Premio Príncipe de Asturias del Deporte en 2008, la Gran Cruz de la Orden del Mérito Deportivo, la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo, así como el Premio Nacional del Deporte en varias ocasiones.
11:10
MUCHA EXPECTACIÓN
11:10
LA SENADORA SALMANTINA ESTHER DEL BRÍO
11:07
COMIENZAN A LLEGAR LOS INVITADOS
11:02
YA HAY PÚBLICO EN LA CALLE UNA HORA ANTES
10:48
MÁS DE 160
A lo largo del siglo XX y en el primer cuarto del XXI, más de 160 personas han recibido este premio académico. Esta centuria ha sido especialmente prolija en la incorporación de nuevos doctores al Claustro del Estudio salmantino con cerca de 80 personalidades.
10:48
DESDE 1922
El primer doctorado honoris causa otorgado por la Universidad de Salamanca fue en el año 1922 y recayó a título póstumo en Teresa de Cepeda y Ahumada.
10:47
PROPUESTA DE EDUCACIÓN
La propuesta institucional para la concesión del doctorado honoris causa al deportista Rafael Nadal, fue defendida por el decano de la Facultad de Educación, Ricardo Canal, quien definió al tenista balear como «uno de los mejores deportistas de todos los tiempos».
10:44
BIENVENIDOS
Buenos días. Día histórico en Salamanca. Rafael Nadal será investido este viernes doctor 'honoris causa' por la Universidad de Salamanca y se convertirá de esta manera en el primer deportista en recibir la máxima distinción que concede la institución académica salmantina.
