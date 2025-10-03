Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo

En directo: investidura 'honoris causa' de Rafa Nadal en la Universidad de Salamanca

Histórica jornada en la capital salmantina con la leyenda del deporte español como protagonista

La Gaceta

Viernes, 3 de octubre 2025, 12:27

Actualizado Hace 1 minuto

12:36

LAUDATIO

Ricardo Canal ha comenzado la defensa o laudatio, el discurso en el que se pide formalmente al rector que otorgue el grado de doctor al candidato, en este caso Rafa Nadal. Hay que recordar que fue Canal quien hizo la propuesta de Nadal para el 'honoris causa'

En directo: investidura &#039;honoris causa&#039; de Rafa Nadal en la Universidad de Salamanca

Enlace copiado

12:28

ENTRADA EN EL PARANINFO

En directo: investidura &#039;honoris causa&#039; de Rafa Nadal en la Universidad de Salamanca

Enlace copiado

12:26

SE SALTA AL PROTOCOLO

Rafael Nadal antes de entrar en el Paraninfo se ha saltado el protocolo y ha empezado a disfrutar de la belleza del edificio de Escuelas Mayores.

En directo: investidura &#039;honoris causa&#039; de Rafa Nadal en la Universidad de Salamanca

Enlace copiado

12:20

LA FAMILIA DE RAFA NADAL

En directo: investidura &#039;honoris causa&#039; de Rafa Nadal en la Universidad de Salamanca

Enlace copiado

12:18

LLENO ABSOLUTO EN EL PARANINFO

En directo: investidura &#039;honoris causa&#039; de Rafa Nadal en la Universidad de Salamanca

Enlace copiado

12:16

BAÑO DE MULTITUDES

Enlace copiado

12:07

SALAMANCA SE ENTREGA A NADAL

En directo: investidura &#039;honoris causa&#039; de Rafa Nadal en la Universidad de Salamanca

Enlace copiado

12:01

MUY CARIÑOSO CON EL PÚBLICO

En directo: investidura &#039;honoris causa&#039; de Rafa Nadal en la Universidad de Salamanca

Enlace copiado

11:59

ACLAMADO A SU LLEGADA

Enlace copiado

11:58

SALE RAFA NADAL: LOCURA

En directo: investidura &#039;honoris causa&#039; de Rafa Nadal en la Universidad de Salamanca

Enlace copiado

11:51

CON BANDERA INCLUIDA

Margarita Hernández y Amador García con una bandera de España para recibir a Nadal

Enlace copiado

11:48

ADMIRADOR DE NADAL

Marcos De Castro, otro fan de Nadal a la espera de verle en el Patio de Escuelas

Enlace copiado

11:45

GAUDEAMUS

El acto concluirá con el Gaudeamus Igitur entonado por el Coro Universitario y la tradicional exclamación de «¡Vítor!» a la Universidad, antes de que la comitiva se traslade al Salón de Claustros. Allí, el rector entregará a Nadal el pergamino acreditativo de su doctorado. Concluirá con el vino dulce y el mazapán del color azul de Educación.

Enlace copiado

11:44

DISCURSO DE NADAL

Conducido a su asiento en el estrado, Nadal recibirá el abrazo de su padrino, el del rector y el del resto de doctores, en un rito que se acompaña con el sonido de las chirimías. Tras prestar juramento ante el Claustro, el rector le impondrá la medalla que le incorpora al Colegio de Doctores de la Universidad de Salamanca, con todos los honores. Nadal tomará entonces la palabra para pronunciar un breve discurso de agradecimiento.

Enlace copiado

11:43

PROTOCOLO

Una vez en el Paraninfo, Canal irá a buscar a Nadal, que aguarda en el exterior, y pronunciará el elogio del tenista y solicitará para él el grado de doctor, que el rector concederá de manera solemne. A continuación, se impondrán las insignias: primero el birrete azul de Educación, después el anillo y, finalmente, el libro que simboliza el acceso al conocimiento.

Enlace copiado

11:43

UNA HORA DE CEREMONIA

La ceremonia tendrá aproximadamente una hora de duración. Hay que recordar que se hace siguiendo el ceremonial en latín.

Enlace copiado

11:42

NADAL LLEVA DESDE LAS 10 EN LA UNIVERSIDAD

Nadal ha llegado en torno a las 10 de la mañana al edificio histórico de la Universidad para realizar el ensayo del honoris causa. Antes del acto, visitará la Biblioteca Histórica de la Universidad.

Enlace copiado

11:38

MUCHA EMOCIÓN

Antonella Fermín se muestra entusiasmada ante la llega de Rafa Nadal.

Enlace copiado

11:16

MÁS ESPACIO PARA PÚBLICO

En directo: investidura &#039;honoris causa&#039; de Rafa Nadal en la Universidad de Salamanca
En directo: investidura &#039;honoris causa&#039; de Rafa Nadal en la Universidad de Salamanca

Enlace copiado

11:14

NERVIOS POR NADAL

En directo: investidura &#039;honoris causa&#039; de Rafa Nadal en la Universidad de Salamanca

Enlace copiado

11:12

MUCHOS FANS

Miguel y Pilar son dos grandes admiradores de Rafa Nadal y quieren verle de cerca.

En directo: investidura &#039;honoris causa&#039; de Rafa Nadal en la Universidad de Salamanca

Enlace copiado

11:11

MÉRITOS DE NADAL

Nadal suma 22 títulos de Grand Slam, 14 de ellos en Roland Garros, dos medallas de oro olímpicas, cinco Copas Davis y varias temporadas como número uno del mundo. A esta incomparable trayectoria deportiva se suman reconocimientos de enorme prestigio como el Premio Príncipe de Asturias del Deporte en 2008, la Gran Cruz de la Orden del Mérito Deportivo, la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo, así como el Premio Nacional del Deporte en varias ocasiones.

Enlace copiado

11:10

MUCHA EXPECTACIÓN

En directo: investidura &#039;honoris causa&#039; de Rafa Nadal en la Universidad de Salamanca

Enlace copiado

11:10

LA SENADORA SALMANTINA ESTHER DEL BRÍO

En directo: investidura &#039;honoris causa&#039; de Rafa Nadal en la Universidad de Salamanca

Enlace copiado

11:07

COMIENZAN A LLEGAR LOS INVITADOS

En directo: investidura &#039;honoris causa&#039; de Rafa Nadal en la Universidad de Salamanca

Enlace copiado

11:02

YA HAY PÚBLICO EN LA CALLE UNA HORA ANTES

En directo: investidura &#039;honoris causa&#039; de Rafa Nadal en la Universidad de Salamanca

Enlace copiado

10:48

MÁS DE 160

A lo largo del siglo XX y en el primer cuarto del XXI, más de 160 personas han recibido este premio académico. Esta centuria ha sido especialmente prolija en la incorporación de nuevos doctores al Claustro del Estudio salmantino con cerca de 80 personalidades.

Enlace copiado

10:48

DESDE 1922

El primer doctorado honoris causa otorgado por la Universidad de Salamanca fue en el año 1922 y recayó a título póstumo en Teresa de Cepeda y Ahumada.

Enlace copiado

10:47

PROPUESTA DE EDUCACIÓN

La propuesta institucional para la concesión del doctorado honoris causa al deportista Rafael Nadal, fue defendida por el decano de la Facultad de Educación, Ricardo Canal, quien definió al tenista balear como «uno de los mejores deportistas de todos los tiempos».

Enlace copiado

10:44

BIENVENIDOS

Buenos días. Día histórico en Salamanca. Rafael Nadal será investido este viernes doctor 'honoris causa' por la Universidad de Salamanca y se convertirá de esta manera en el primer deportista en recibir la máxima distinción que concede la institución académica salmantina.

Enlace copiado

Ver más
Volver al inicio
Actualización disponible

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca En directo: investidura 'honoris causa' de Rafa Nadal en la Universidad de Salamanca