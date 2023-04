Ana de Rojas: “Creemos que es hija de un portugués llamado Rui, amigo de Charo, que aparecía y desaparecía y era guapísimo”

El tema del día es, sin duda, la aparición de una posible hija secreta del rey emérito Juan Carlos I. LA GACETA ha contactado con Ana de Rojas, hija del quinto conde de Montarco y hermanastra de Alejandra de Rojas, a quien todos apuntan como la hija secreta del monarca.

Durante la conversación, Ana de Rojas afirma con rotundidad que Alejandra de Rojas, con la que desde que murió su padre, en 2005, no mantiene ninguna relación con ellos y afirma que todos en la familia sabían que no era hija de su padre. “Genéticamente no tiene nada que ver con los Rojas, que somos bajitos y con rasgos indianos. Muchas veces nos preguntábamos de dónde había salido esa belleza y elucubrábamos si sería hija de un portugués llamado Rui, amigo de Charo, que aparecía y desaparecía y era guapísimo”.

A Ana de Rojas hoy no le ha parado de sonar el teléfono desde que apareció la noticia a raíz de del libro publicado por José María del Olmo y David Fernández, “King Corp. El imperio nunca contado de Juan Carlos I”. “Me molesta la imagen que se está dando de mi padre porque la reconoció en un acto de generosidad y ahora parece que encima de cornudo, le dio sus apellidos”, afirma y asegura que el rey no le ha dado regalos caros ni le ha pagado nada: “Los Borbones no tiene fama de ser generosos y a Alejandra mi padre le dio los apellidos, la educación y todo tipo de caprichos. No le faltó nunca nada”, defiende.