Alejandro Vázquez: “Tenemos 300 plazas de Primaria sin cubrir y el problema es que no hay médicos, no los recortes”

Es mi visión, porque yo estaba simultaneando la portavocía y la medicina. Hacía mis consultas, mis sesiones de diálisis y veía el ambiente de poca participación. Eso hay que mejorarlo. La sanidad se hace por personas y para personas. Si la moral de la plantilla no es buena, los resultados no pueden serlo.

El momento no ha sido el más cómodo que hay para acceder a un cargo como este, que te exige estar en todo momento en situación de trabajo intenso. Lo comparo a alguien que le dan una bicicleta, tiene que intentar que no se caiga y lo primero que se encuentra es el Tourmalet: un puerto fuera de categoría.

Núñez Feijóo se quejaba esta semana de que es inexplicable que habiendo tanta falta de médicos en toda España, este año se hayan quedado fuera del sistema cerca de 6.000 médicos que no han logrado plaza MIR. ¿Por qué el Gobierno no hace algo para aprovechar esos 6.000 médicos que tanta falta hacen?

Fernández Mañueco ha pedido una convocatoria MIR extraordinaria en varias ocasiones. Se ha pedido en las Cortes, hemos pedido agilizar la homologación de los títulos de médicos extracomunitarios... Está claro que médicos podría haber, pero el Gobierno no hace nada por habilitarlos. Pueden trabajar en la sanidad privada perfectamente, pero no pueden hacerlo en el sistema público porque es imprescindible que se tenga el título de especialista para trabajar. El Ministerio de Sanidad tiene que poner remedio y eso se pone dentro de la famosa cogobernanza. Es responsabilidad del Gobierno porque las comunidades no pueden convocar un examen MIR ni homologar títulos extracomunitarios. Me consta que el presidente lo pidió varias veces y el resultado es el que es. Inconcebible. Luego hacemos reuniones del plan de mejora de la Atención Primaria, pero el único hecho cierto es que aquí nos faltan más de 300 médicos de Primaria con plazas vacantes sin cubrir. Y no es un problema de dinero o de recortes, como se dice, sino de que no hay médicos para cubrirlas.

Que es necesaria una reordenación de la Atención Primaria pone a todos de acuerdo. La duda es si mantener el plan que presentó la anterior Consejería o cómo hacerlo.

Está claro que hay que hacer una reordenación porque no se puede hacer la misma asistencia con 300 médicos más o con 300 médicos menos. Pero hay que ver que cada zona básica de salud en Castilla y León es diferente a la que tiene al lado: por población, comunicación, grado de cronicidad... Hay que adaptar la asistencia a lo que tenemos y siempre con la mira de tener abiertos los consultorios locales. A lo mejor no con la intensidad que nos gustaría, pero siempre abiertos, que es clave. Eso hay que consensuarlo con los equipos de Atención Primaria y con los alcaldes. Esa es la mejor manera de asistir a la población hasta que podamos disponer de más médicos.

Y que no se marchen.

Es muy importante evitar que se marchen los médicos que formamos aquí, que no son muchos, porque el 75% de los alumnos de primer curso de Medicina en la Universidad de Salamanca son de fuera de Castilla y León. Hemos pedido constantemente una EBAU única para todo el territorio nacional y, por supuesto, no se hace. El caso es que debemos evitar que se vayan de Castilla y León. Yo lo que entiendo es que si es de fuera y no tiene una vinculación con la tierra, es difícil mantenerlo. Pero desde luego no se puede ir ninguno solo porque tengan mejores condiciones laborales en otro sitio. Eso es irrenunciable y lo he hablado con la directora general de Profesionales. Le he dicho que no se nos puede ir nadie de aquí por el hecho de que fuera se le ofrezca un mejor contrato.

Se ha dicho de usted que era el consejero en la sombra del PP ¿Discrepaba mucho con las medidas restrictivas que aplicó Verónica Casado?

No se trata de discrepar. Cuando se nos ha pedido la opinión sobre ciertas cosas hemos dicho lo que teníamos que decir, pero porque éramos una de las dos fuerzas que componían el Gobierno. Unas veces tuvo éxito la opinión y otras veces no.

Pero esta sexta ola está demostrando que las autonomías que han sido más restrictivas no han tenido mejores resultados que las que no aplicaron medidas.

Efectivamente, todo depende del momento. Cuando he dicho que me gustaría que los habitantes de Castilla y León fueran dueños de su vida se ha interpretado muy mal, pero en el fondo era eso. Hace un año no había vacuna y era imposible plantear según qué cosas. Ahora tenemos una cobertura vacunal muy buena. Viene una ola en la que por su transmisibilidad, las medidas propuestas en otros sitios no tienen efecto porque la medida de restricción debería ser brutal, y ni aun así. Por otra parte, los ciudadanos no son niños; son ciudadanos. Se les explican las cosas y se han autorregulado bastante bien. No ha habido que prohibir nada para ver cómo están los interiores de determinados establecimientos.