La AEMET avisa con las temperaturas: «No se va a llegar a valores extremos» La Agencia Estatal de Meteorología afirma que llegará un frente frío poco activo que dejará abundante nubosidad con un marcado descenso térmico

Clara Delgado Salamanca Miércoles, 27 de agosto 2025, 12:47

Parece que toca decir adiós al calor con el fin del mes de agosto. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), este miércoles llegará un frente frío poco activo que dejará abundante nubosidad de tipo alto, sin precipitaciones pero con un marcado descenso térmico, consecuencia de la entrada de una masa de aire fresco atlántico con vientos del procedentes del oeste. Por su parte, la temperatura máxima prevista en la capital hoy es de 28 grados y mínima de 16, unos valores que se consideran por debajo de lo normal para la época según apunta la propia Aemet.

Por su parte, el jueves descenderán un poco más las temperaturas, con máxima de 25 y mínima de 12, con predominio de cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas. El viernes persiste el flujo del oeste, con cielos poco nubosos y temperaturas similares (25/10), por debajo de lo habitual. El fin de semana continúa con tiempo estable, aumentando ligeramente las temperaturas, con 29 de máxima y 11 de mínima el sábado y 28 de máxima y 14 de mínima para el domingo.

Como señala también el propio delegado de la Aemet en Castilla y León, Manuel Mora, «a punto de finalizar el mes de agosto, y tras una ola de calor, es normal que se produzcan estas fluctuaciones térmicas, en este caso un descenso térmico».

Tras varias semanas en las que los días se han caracterizado por las altas temperaturas y mínimas que no bajaban de los 20 grados, Manuel Mora afirma que «la ola de calor ya ha finalizado, y los días comienzan a ser más cortos, por lo que no es probable que se alcancen valores tan extremos de temperatura en septiembre, sin embargo, aún pueden producirse episodios cálidos», afirma, afirmando que aún quedan unos días de la estación estival.

Como reconocen también desde la Aemet, de momento continúa la estabilidad a pesar de la bajada de las temperaturas, y por el momento no hay riesgo de tormentas ni de precipitaciones en la predicción de los próximos días.