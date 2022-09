Adrian Roma, cantante de Marlon: “Tenemos mucha energía y la transmitimos en el escenario”

—Este segundo trabajo suena como más íntimo y reflexivo que su álbum debut (“Cosas que no se pagan con dinero”, 2018), más festivo y ‘canalla’. ¿Está de acuerdo?

—Bastante, pero ojalá que venga mucha más. Desde que ha vuelto la ‘normalidad’ no hemos parado. El público llega a tope, como nosotros. Tenían ganas de conciertos de verdad, poder saltar y atropellarse. Eso es la música en directo y nosotros tenemos mucha energía y la transmitimos sobre el escenario.

—Si no recuerdo mal, ibamos a presentarnos en la gira que se canceló en 2020. He estado un par de veces en Salamanca de fiesta con amigos y me apetece mucho tocar allí, voy con muchas ganas. Espero que salga de lujo y que venga mucha gente.

“Me encantaría que no existieran las redes sociales, nos hacen vivir mucho más deprisa. Las cosas hay que disfrutarlas”

—La industria musical ha cambiado por completo en los últimos años. Con tantas posibilidades para divulgar las creaciones ¿es ahora más difícil crear de la nada uno de aquellos artistas producto de hace años?

—Muchísimo más. Ahora hay una oferta mucho más grande. Solemos comentar que si Marlon hubieran nacido hace 20 años, hubiera sido mucho más fácil. Y a aquellos artistas que entonces promocionaban las discográficas hoy les costaría mucho más llegar. Otro aspecto es que antes se editaba discos y aquellas canciones se paladeaban uno, dos años. Hoy, a las dos semanas ya te están pidiendo canciones nuevas.

—Pues como experto surfero, usted estará acostumbrado a reaccionar con rapidez incluso a esto.

—Claro, no te queda otra (ríe) La verdad es que me encantaría que no existieran las redes sociales, que todo fuera como antes.

—Pues ya me está dando el titular. ¿Por qué?

—Es verdad, no me gustan. Creo que nos hacen vivir más deprisa. Las cosas hay que disfrutarlas mucho más. Recuerdo la emoción de comprar un disco nuevo y ponerlo en el coche de mi padre y gastarle la batería para oírlo entero. Ahora la gente no tiene tiempo para escuchar el trabajo de unos músicos y un equipo que se han tirado un año en crearlo y grabarlo con un presupuesto importante. Todo esto da un poco de miedo.

—Hablando de redes, también es verdad que las utilizaron para testar su canción “De perreo”, cantando solo el estribillo. Y funcionó. Rosalía armó mucho revuelo cuando hizo lo mismo poco después con “Despechá”.

—Estaba en mi coche y me dije “voy a subirlo a estas redes que tanto critico, a ver qué pasa”. Aquello empezó a petarlo, con un millón y medio de reproducciones en un día, y la compañía nos llamó y nos dijo: “Esa canción... ¿Qué?” Así que la terminamos y la grabamos en tres días. La verdad es que esa canción nos catapultó y sigue siendo la primera de Marlon.

—¿Qué artistas considera sus referencias para que Marlon sea hoy lo que es?

—Desde pequeño escuchaba mucha música, mi padre era un gran melómano y en casa se oía mucho pop rock en español y también inglés. Me hice muy fan de Blink-182 y especialmente de su batería. Mis referencias han sido gente como Los Rodríguez, los Ronaldos, Secretos, Fito Páez, Pereza... pero mi artista favorito es Andrés Calamaro.