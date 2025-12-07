Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Captura de un clip publicado en Instagram por RoDag Producciones iluminando el Palacio de Anaya. RoDaG PRODUCCIONES

Los adornos navideños de Salamanca 'cobran vida' en un vídeo en redes

Acumula más de 40.000 visualizaciones y está hecho por una productora local

La Gaceta

Salamanca

Domingo, 7 de diciembre 2025, 14:59

La Navidad ha vuelto a despertar la magia en Salamanca. Con la llegada de diciembre, la ciudad se transforma en un escenario luminoso donde la piedra de sus monumentos parece cobrar vida al caer la tarde. Las calles se llenan de destellos y un ambiente que invita tanto a la emoción como al reencuentro.

Este año, además, la Navidad salmantina destaca por la mirada sensible y artística de empresas audiovisuales locales que han decidido retratar esta metamorfosis urbana. Recorrer la ciudad se convierte en un viaje en el cual una persona la descubre por primera vez: captan la forma en la luz acaricia la Catedral, la Plaza Mayor o el Puente Romano; la manera en la que la Casa de las Conchas y la Universidad de Salamanca se convierte en un escenario vivo; el modo en que la Casa Lis ilumina sus vidrieras con colores vivos; o el Huerto de Calixto y Melibea se enciende como un jardín de cuento, envolviendo sus rincones en una atmósfera romántica y mágica. Pasear por las calles del corazón de la ciudad es descubrir cómo las decoraciones y los monumentos, que durante siglos han permanecido en silenciosa quietud, parecen moverse bajo el reflejo de las decoraciones festivales.

El resultado es un homenaje visual a la ciudad que va más allá de la técnica. Las imágenes captadas en movimiento revelan la esencia de una ciudad que se transforma en estas fechas. Desde la iluminación navideña hasta los mercadillos y actividades culturales, Salamanca demuestra que una vez más la Navidad se celebra y se siente.

