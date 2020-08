Adolfo García-Sastre (virólogo del Monte Sinaí): “Sin un diagnóstico rápido, no se puede rastrear antes de que contagien”

Es uno de los más de treinta reconocidos expertos españoles que firman un documento titulado “#unaestrategiaintegral”. En él, aseguran que la actual estrategia de convivencia con la COVID es mejorable si se pretende una detección precoz de las personas infectadas y potenciales contagiadores. Además, insisten en que este sistema ha fracasado en varios países y “nos retrotrae a fases de restricción de movilidad social pasadas, incluso a la espera de la, por otra parte tan temida, próxima ola pandémica”. Insisten además en que conducirá “a pérdidas económicas enormes”. Por ello, el catedrático de Medicina y Microbiología y codirector del Global Health & Emerging Pathogens Institute y del Icahn School of Medicine at Mount Sinai en Nueva York, Adolfo García-Sastre, doctor en Biología por la Universidad de Salamanca, junto al resto de los firmantes, propone una serie de recomendaciones basadas en la prevención para mejorar la estrategia actual y ganar la batalla al coronavirus.

–¿Es correcta la estrategia que está siguiendo España para luchar contra la pandemia?

–Lo que se está haciendo ayuda, pero se puede mejorar. No sabemos cuál es la principal causa del aumento de los casos. ¿Es la falta de distanciamiento social? ¿Son las reuniones familiares? ¿Son los lugares de reunión de ocio? ¿Es el aumento de la movilidad? ¿Es el turismo? Hay que lograr que se paren estos aumentos. No soy consciente de cuántos test se están haciendo, cuánto se tarda en tener los resultados de los test y cuánto se tracean los contactos de un modo efectivo, pero las claves están en los test y los traceos, y en la responsabilidad personal de evitar cuanto más se pueda los contagios.

–En el documento señalan que las actuales medidas supondrán grandes costes económicos si no se opta por una acción más preventiva, ¿cree que con la estrategia actual España podría volver a la situación de contagios, fallecidos e ingresos que se vivió durante el estado de alarma?

–Hay que hacer más esfuerzos por evitar contagios, encontrar rápidamente a la gente infectada y los lugares donde hay más contagios, y tracear los contactos. Sin que necesariamente se necesite de nuevo un confinamiento general. Es a eso a lo que se refiere el documento #uanestrategiaintegral.

–En el informe insisten en la necesidad de que los resultados de las PCR estén disponibles en 24 horas, actualmente en Salamanca están tardando en darse varios días por falta de reactivos. ¿Qué consecuencias puede traer?

–Si no se tienen los resultados de diagnóstico de un modo rápido, no se pueden tracear los contactos antes de que los contactos infectados contagien a alguien más.

–Recomiendan PCR periódicas a colectivos estratégicos. ¿A qué grupos incluiría en esos test periódicos en el caso de Salamanca?

–Colectivos con más riesgo de contagios como por ejemplo profesionales que trabajan juntos en lugares cerrados o gente que viaja de un sitio a otro, y aumentar el diagnóstico si se comienzan a ver indicaciones de aumento del número de casos.

–¿Qué porcentaje de población debería adherirse a la App de seguimiento para que resultase realmente efectiva?

–Cuanto más, mejor.

–Expertos y administraciones públicas insisten en que el virus es actualmente menos virulento que en marzo y abril. ¿Es cierto o aún estamos en una fase previa a una segunda ola?

–No hay datos fiables que demuestren que el virus es menos virulento. No podemos dejarnos guiar por impresiones o tendencias en los números que aún no están completamente afianzadas. Y si no hiciéramos nada, es seguro que habría una segunda ola igual o peor que la primera.

–¿Cuáles pueden ser los motivos de que España vuelva a estar a la cabeza en el número de contagios? ¿Qué están haciendo otros países que España no?

–Es difícil de saber, como ya indiqué en la primera pregunta. Y también hay que tener en cuenta factores aleatorios. En dos países distintos en los que se usan las mismas medidas, uno puede empezar a tener casos antes que otro. La probabilidad puede ser igual, pero eso no quiere decir que el resultado sea igual. Si hay una probabilidad del 20% de que suban los casos con las medidas tomadas, por poner un ejemplo, puede que nos toque por mala suerte estar en el 20%.

–¿Cuándo, cómo y con qué periodicidad deberían hacerse los controles de la aguas residuales para que fuesen efectivos?

–De nuevo, cuanto más, mejor, pero tiene que ser acompañados por el traceo de contagiados si se detecta más cantidad de virus en aguas residuales.

–El informe insiste en una base de datos única nacional. ¿Debería volver a asumir el mando único o al menos más coordinación el Estado para establecer protocolos iguales para todas las comunidades autónomas?

–Siempre va a haber diferencias entre distintos sitios debido a muchos factores, incluyendo densidad de población, o porcentaje de inmunes en distintas localidades. Si una comunidad no puede controlar los casos por la razón que sea, debería recibir ayuda para aumentar el diagnóstico y el traceo de personal si no tuviera los recursos necesarios para ello. Hay que trabajar juntos.