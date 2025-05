El acusado por un delito de falsedad documental, en el juicio por el Peace City: «Nunca dije que fuese licenciado en Economía»

María Regadera Salamanca Miércoles, 14 de mayo 2025, 15:01 Comenta Compartir

La Audiencia Provincial de Salamanca ha dejado este miércoles visto para sentencia el procedimiento seguido contra José María Fuentes, el ex asesor del Ayuntamiento de Salamanca, organizador del polémico Congreso 'Peace City World' y acusado de falsificar su expediente académico y el título universitario.

La representante de la Fiscalía ha mantenido en sus informes finales su solicitud de pena. Le pide al acusado cuatro años de prisión, una multa de 7.200 euros e indemnizar al Ayuntamiento de Salamanca con 135.090 euros, la cantidad que habría percibido en nóminas durante los meses que ejerció como asesor para el Ayuntamiento de forma ilícita. En concreto, por el delito continuado de falsedad documental le reclama una pena de dos años de prisión y una multa de 3.960 euros. Por el delito de estafa, una pena de prisión de dos años y una sanción de 3.240 euros, así como el pago de las costas del proceso. A todo esto se suma que el acusado indemnice 135.090 euros al Consistorio. 47.400 euros por cada uno de los casi tres años que ocupó este cargo.

La acusación particular, por el contrario, ha sugerido aumentar la pena al acusado. Ha pedido dos años y seis meses de prisión, junto a una multa de doce euros diarios durante once meses por el delito de falsedad documental. Además, por el delito de estafa, ha pedido tres años, además de una multa de doce euros diarios durante once meses.

Respecto a los certificados que acreditan su Licenciatura en Economía, el acusado ha testificado: «Yo no sé cómo han llegado esos documentos al Ayuntamiento». José María Fuentes solo ha respondido a las preguntas de su abogado. Se ha acogido a su derecho a no testificar ante el Ministerio Fiscal y la acusación particular. «Mi trabajo es profuso, nadie ha dicho que nada de eso tenga un 'pero' y seguro que lo han mirado con lupa. No puedo controlar que el alcalde mienta a esta sala y diga que no conoce mi trabajo», ha manifestado. Al hilo de esto, ha añadido que se pone en tela de juicio un trabajo que «ha dado muchos frutos»: «Durante dos años he sufrido ataques y sin poder defenderme».

También ha mantenido que antes del año 2020, ya había trabajado en actividades de asesoramiento y externalización y que por ese motivo presentó su candidatura, ya que se «asemejaba» a lo que había realizado con anterioridad. «Cuando comencé el contrato con el Ayuntamiento, tuve un periodo de estudio. Después se han aceptado mis diagnósticos, se siguieron como directrices de qué debe hacer y he propuesto ideas específicas».

Ante la pregunta del Juez acerca de si era o no Licenciado en Economía por la Universidad de Salamanca, el acusado ha respondido: «Nunca he dicho que lo fuera». Y ha mantenido que, «los técnicos han dicho que no era un requisito».

Ricardo Rivero, anterior rector de la Universidad de Salamanca, también ha declarado en el juicio. Después de asegurar que ha tenido acceso a los documentos reales sobre la trayectoria académica de José María Fuentes por la Facultad de Economía de la Universidad de Salamanca, ha reconocido que «había asignaturas no superadas» en su expediente. «No sé si ha cambiado el nombre de algunas asignaturas, pero si que ha cambiado algunas calificaciones y tenía créditos pendientes», ha manifestado.

Jesús Galende, decano de la Facultad durante los años en los que José María Fuentes pasó por la Universidad, ha asegurado que el acusado, «no ha superado la licenciatura»: «El modelo de documento que presentó el acusado es similar al original de esos años, pero la firma que aparece en el documento no es mi firma».