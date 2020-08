“A un contacto mío le han hecho la PCR porque vive en Valladolid”, el testimonio de un salmantino positivo en COVID-19

Los padres de Daniel no lo entienden. ¿Por qué a ellos no les van a hacer la prueba PCR hasta entrado septiembre, mientras a que a un amigo de su hijo ya se la han hecho? “Porque él vive en Valladolid y nosotros en Salamanca”, responde. El de Daniel es un caso más de los que se han visto afectados por la ‘ruptura’ del protocolo del Ministerio, que recomienda realizar lo antes posible una primera prueba PCR a los contactos estrechos, y una segunda a partir de los diez días.

Este salmantino del Barrio Garrido expone su peculiar caso. “La pasada semana me hicieron una PCR porque me encontraba mal, con dolor de garganta. El médico me llamó esta semana para decirme que el resultado había sido positivo y que la rastreadora se pondría en contacto conmigo, pero en vista de que no recibía esa llamada decidí contactar yo con el centro de salud. La rastreadora me devolvió la llamada y me explicó que ya están súper saturadas, que el mismo día de mi positivo le habían pasado otros 16 casos más y que no daban abasto”.

Lo llamativo de su caso tiene que ver con el tratamiento de los contactos. Daniel ofreció una lista muy concreta de contactos de riesgo: “Les informé de mis padres y mi hermana, algunos familiares que descartaron al considerar que no se había producido un contacto de riesgo, y un amigo mío que vive en Valladolid”.

“A mis padres les dijeron que se la harían el 4 de septiembre, directamente la de los diez días, y si esa ya resulta negativa y no tienen síntomas, podrían abandonar el aislamiento, pero a mi amigo de Valladolid le comuniqué que soy positivo, llamó a su centro en Arroyo de la Encomienda y ya le han hecho la PCR”, explica sorprendido. Daniel destaca que “el trato de los profesionales está siendo exquisito, porque me llaman por la mañana tanto el médico como las rastreadoras para preocuparse y ver como están mis padres, pero me explicaron el problema de los reactivos y que ahora mismo tienen una saturación muy importante”.

Lo que ha molestado en casa de este vecino de Garrido es que “mi padre está de baja y aislado sin saber si está contagiado. En el caso de que fuera positivo tendría que haber llamado a sus respectivos contactos para advertirles. Por ejemplo, trabaja siempre con un compañero y en caso de contagio tendría que aislarse, pero al no existir ninguna prueba PCR aún, su compañero sigue trabajando”.