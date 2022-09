A la ‘caza’ de una manada de jabalíes asentada junto al Puente Romano

No se trata de un hecho puntual, las llamadas a la Policía Local por la presencia de jabalíes en el entorno del Puente Romano han sido habituales en las últimas semanas. En las redes sociales, hay imágenes tanto de cinco ejemplares en las proximidades de las instalaciones de deportivas como de una madre con varios jabatos atravesando la carretera junto a la iglesia Nueva del Arrabal. Y fuentes municipales corroboran que a lo largo del verano se han realizado diferentes intervenciones vinculadas al asentamiento de una manada en el tramo del Tormes más cercano al centro de la capital. Aunque, por el momento, no han generado ningún problema, la Policía Local no quiere arriesgarse a que con los estruendos de los fuegos artificiales y la aglomeración de público que se espera en las riberas durante el espectáculo pirotécnico del 7 de septiembre —habrá otro el día 15—, estos provoquen una situación de alarma entre los asistentes. El programa de Ferias incluye además cuatro conciertos en el parque Elio Antonio de Nebrija, por lo que el Ayuntamiento prefiere expulsarlos antes.

El Consistorio, a través del concejal de Protección Ciudadana, Fernando Carabias, informó este jueves en la Junta Local de Seguridad de la presencia de estos ejemplares junto al río y de la necesidad de expulsarlos antes de las Fiestas. Así, se lo ha comunicado también la Policía Local a la Junta de Castilla y León, que es la administración competente para permitir que estos animales sean capturados y trasladados a otro lugar. En paralelo, desde la Concejalía de Salud Pública se está trabajando en la contratación urgente de una empresa especializada para que atrape a estos animales, si es posible, en los próximos cinco días.