7 fiestas en pisos, 5 botellones, una agresión y 170 denuncias por no usar mascarilla. Balance de una noche ‘caliente’ en Salamanca

Se esperaba con cautela y con un amplio despliegue policial el primer jueves sin toque de queda en Salamanca. La que es históricamente la noche universitaria por excelencia en la capital charra significó el inicio del dispositivo de la Policía Local para evitar que se repitieran las vergonzosas imágenes del pasado sábado con decenas de jóvenes amontonados en la Plaza Mayor y consumiendo alcohol. Algunos desalmados siguieron a lo suyo, aunque afortunadamente la labor policial ha conseguido sus frutos y evitó que se produjeran aglomeraciones y más botellones.

Según ha informado este viernes el Ayuntamiento de Salamanca, los agentes del cuerpo municipal tuvieron que intervenir en siete fiestas en pisos de la capital salmantina a consecuencia de los ruidos y molestias que estaban provocando en otros vecinos. No quedó ahí la cosa, porque además se produjo una agresión a un varón de 24 años en la calle Bermejeros fruto de una pelea. Asimismo, la Policía Local tuvo que disolver cinco botellones con las correspondientes denuncias por consumir alcohol en la vía pública. 170 personas también se tendrán que enfrentar a una posible multa por no usar mascarilla y otras 17 por fumar en terraza. A todas estas denuncias hay que sumar cinco por no mantener la distancia de seguridad, una por orinar en la calle y una última por un delito contra la seguridad vial. En este caso se trataba de un conductor que hizo un temerario y criminal dos en uno: conducir bajo los efectos del alcohol y sin carné.