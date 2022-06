2x1 en cerveza y ‘happy hour’, junto a una guardería en Salamanca

A menos de cincuenta metros de una guardería y de dos institutos, no mucho más de la que le separa del Campus Universitaria, la empresa concesionaria de la explotación de la vallas publicitarias del Ayuntamiento de Salamanca ha colocado el anuncio de un establecimiento hostelero incitando al consumo de alcohol. En la valla se anima a participar en la “happy hour en margaritas” de un céntrico local de la ciudad, así como se informa de la promoción de 2x1 en cervezas, promociones que el Consistorio lleva persiguiendo en las calles desde hace años. La actuación de la compañía, que se encuentra ya en la recta final del periodo de explotación de este servicio, no solo contraviene las cláusulas del contrato que rubricó con el Ayuntamiento, sino también tanto la ordenanza municipal para la prevención del alcoholismo y el tabaquismo como la normativa autonómica de prevención, asistencia e integración social de drogodependientes de Castilla y León. Ante este comportamiento, el Gobierno de Carlos García Carbayo ordenó a primera hora de ayer, según aseguraron fuentes municipales, a la compañía la inmediata retirada del anuncio. Sin embargo, a primera hora de la tarde, este periódico comprobó que aún no había sido retirado. Por otra parte, fuentes de la Concejalía de Seguridad Ciudadana, a cuyo frente está Fernando Carabias, informaron de que la administración local ha decidido abrir un expediente sancionador a la concesionaria.

La cláusula sexta del contrato que en 2017 firmó Espacio Publicidad Exterior con la administración local recoge claramente que “cuando la publicidad a instalar se refiera a cualquier forma escrita, gráfica, oral, visual o alegórica, directa o indirecta, de bebidas alcohólicas o denominaciones comerciales de bebidas alcohólicas, la campaña publicitaria deberá obtenerla conformidad de los Servicios Técnicos Municipales con carácter previo a su instalación”. Y, según señalan desde el Consistorio, ni se produjo la consulta ni tampoco autorización. Por ello, el Consistorio le expedientará.