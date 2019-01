Dimite la directora del gabinete del rector, Dolores Calvo, por motivos personales

Prácticamente un año después de su toma de posesión como rector de la Universidad de Salamanca, Ricardo Rivero ha sufrido la primera baja del equipo rectoral. Dolores Calvo, directora del gabinete del rector, ha presentado esta semana su renuncia al parecer por motivos personales, aunque la interesada ha evitado hacer declaraciones al respecto.

Profesora de Derecho Administrativo especializada en Derecho Sanitario, durante el 2018 Dolores Calvo se encargó de las relaciones institucionales de la Universidad y en gran medida también asumió las labores de organización de la oficina del rector, ya que la responsable de la secretaría estuvo ausente por motivos familiares. "Tras este año de una exigencia y una presencial institucional extraordinaria, y al iniciar un periodo en el que la proyección al exterior será menor, Dolores Calvo ha preferido volver a sus tareas docentes e investigadoras", explicó este viernes a LA GACETA el rector e insistió en su amistad con ella por lo que, "sabiendo el sacrificio personal y profesional que ha tenido que hacer durante el año 2018, de una exigencia extraordinaria, no podía pedirle que continuara otros tres años", manifestó y avanzó que de momento no tiene intención de sustituirla. "No pondré a nadie porque este año yo me voy a poner en modo gestión y no es tan necesario cubrir esa vacante", añadió.

Fue la pasada semana cuando Dolores Calvo habló con el rector y el pasado día 2 registró su renuncia, pero lo cierto es que desde el inicio del curso en el mes de septiembre en los pasillos se hablaba ya de posibles cambios y en el desayuno de Navidad con los medios de comunicación Ricardo Rivero dejó caer que habría "ajustes puntuales". Este viernes, tras la dimisión de Calvo, señaló que no tenía intención de hacer ninguna remodelación de aquí a final de curso.

