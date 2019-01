Salamanca vive una jornada "bajo cero" y la alerta amarilla por temperaturas de -6ºC sigue este viernes

No pasa desapercibido ni mucho menos. El intenso frío con el que Salamanca está estrenando 2019 es el tema principal de conversación en cafeterías, oficinas y ascensores. Este jueves el día no ha podido ser más helador. En la capital, los termómetros no han subido de los 0 grados hasta el mediodía. Una mañana con abrigos, gorros, bufandas y guantes, pero también con luces antiniebla. La mínima registrada en la capital ha sido de -1,8ºC a las 8:50 horas, mientras que la máxima subió hasta los 6,6ºC a las 16:40 horas.

Si nos vamos a la provincia, Pedrosillo de los Aires marcó la temperatura más baja de los puntos de medición que tiene la Aemet con -5,7ºC y una máxima que no ha subido de los 0,2ºC en todo el día. Curioso es el caso de la estación de esquí de La Covatilla, donde se ha vivido una jornada agradable con una máxima de 10,4ºC y una mínima de 2,1ºC.

Las bajas temperaturas seguirán este viernes. La Aemet mantiene activada la alerta amarilla en gran parte de la provincia de Salamanca con mínimas de hasta -6ºC. En la capital el termómetro bajará hasta los -5ºC, mientras las máximas alcanzarán los 10ºC.

