Los charros dejan de ser "de mal gusto" según la RAE

Satisfacción a medias. La nueva edición digital del diccionario de la Real Academia Española de la Lengua (RAE) ha recogido una parte de las reivindicaciones salmantinas que hace unos años hicieron llegar instituciones de Salamanca como el propio Ayuntamiento de la capital.



La solicitud consistía en la eliminación de la acepción "abigarrado o de mal gusto" que contenía la palabra charro, el gentilicio de la provincia. Tres años después de la movilización para eliminar tal referencia, el resultado ha sido agridulce. La nueva edición digital, principal recurso para las consultas en la actualidad, ha suprimido la acepción "de mal gusto", pero mantiene el significado de "abigarrado" que se utiliza para referirse a algo "reunido sin concierto" o "mal combinado".



Nada más conocerse la petición, académicos de la RAE consultados evidenciaron que el cambio no era tan fácil. Advirtieron que su obligación a la hora de elaborar un diccionario era tener en cuenta las palabras y acepciones que utiliza la gente. No obstante, señalaron que en este tipo de casos la institución iba a revisar la documentación que hubiera y si se seguía utilizando la acepción denunciada en el español actual.



El resultado de esa investigación se ha conocido hace unos días. La tercera definición de charro ha cambiado. Ahora, cuando se emplea para referirse a una cosa, significa "recargada de adornos, abigarrada", por lo que la RAE ha suprimido la referencia "de mal gusto". Un cambio parcial, pero no completo al mantener lo de "abigarrado".





Lea el artículo completo en la edición impresa de LA GACETA en Orbyt y Kiosko y más