Critican los comentarios "machistas" del presidente una asociación estudiantil salmantina

La Asociación Progresista de Estudiantes Renovadores (ASPER) ha criticado unos comentarios lanzados en redes sociales por el presidente de la asociación universitaria ELSA Salamanca, a raíz de la muerte de Laura Luelmo, en la que se reflejan "pensamientos repugnamente machistas e insensibles con una causa que se ha llevado a más de 950 mujeres desde 2003".



El presidente de la European Law Student's Association Salamanca, Fernando Rodríguez González, escribió en redes: "Yo también tengo miedo. Miedo a que mi pareja se le vaya la cabeza cuando discutamos y me ponga una denuncia falsa que me hará pasar una noche el en calabozo, solo por ser hombre. Miedo de que en una situación tensa con ella en la que me esté chillando o incluso pegando, la aparte con demasiada fuerza, por ejemplo, y ya me puedan condenar por violencia de género. Miedo de divorciarme y que injustamente le den a ella la custodia de mis hijos por ser mujer. Miedo a conocer a una chica una noche, acostarme con ella y que al día siguiente se arrepienta, vaya a comisaría, y eso ya haya sido violación, según la propuesta del PSOE. Miedo a que me miren mal por hablar con una chica mona en una fiesta. Miedo a que me reprochen que les sujete la puerta. Señores, como sí que no avanzamos como sociedad es creando una supremacía falsa por un argumento histórico-cultural equivocado. Basta ya de dictadura de género.



ASPER condena profundamente este escrito y exige la inmediata dimisión de Fernando Rodríguez González como presidente de ELSA. De igual modo, la asociación se niega a volver a colaborar con ELSA en cualquier actividad que propongan mientras le conserven como máximo representantes de su colectivo en nuestra Universidad. Asimismo, ASPER invita al equipo de gobierno de la Universidad de Salamanca y al de ELSA a nivel estatal a una profunda reflexión, "en la que mediten si este tipo de actuaciones concuerdan con los valores de estas instituciones y si deben quedar impunes".





