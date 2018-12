Pésima cobertura de Internet y TDT en más de la mitad de la provincia de Salamanca

Un estudio elaborado por la Diputación de Salamanca ratifica la pésima cobertura de Internet y TDT que hay actualmente en las zonas más alejadas del centro de la ciudad. En 384 de los 708 puntos analizados por los técnicos de La Salina, la Banda Ancha no llega o lo hace con dificultades, mientras que en 120 de los 511 en los que se ha comprobado la señal de televisión también existen problemas.



Con estas cifras sobre la mesa se puede extraer que más de la mitad de los pueblos no tiene Internet de calidad y una cuarta parte de ellos tampoco poseen buena recepción de la Televisión Digital Terrestre. El análisis, contratado por la Diputación en el mes de febrero ha supuesto una inversión de 21.600 euros.



En cuanto a la calidad de la señal de Internet, según los expertos la solución principal debería pasar por la instalación de más estaciones de telefonía para extender la señal a los puntos en los que ahora no se percibe. Esta medida económicamente no está cuantificada, ya que varía en función de cada uno de los puntos en los que no hay conexión, aunque la instalación de cada una de las estaciones de telefonía tendría un coste cercano a los 90.000 euros. De la misma manera, según los técnicos esto conllevaría un problema legal porque la institución no puede pedir a un operador que despliegue la tecnología y pagarle por ello, ya que eso está perseguido por la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia y expondría además a La Salina a posibles denuncias de los operadores que no fueran beneficiados en la adjudicación.



Ante esta situación, la Diputación, que no tiene competencias en esta materia, se desmarca de poder dar una solución a los pequeños núcleos de población y deja a la Junta de Castilla y León y al Gobierno como administraciones encargadas de mejorar la cobertura.



ESTUDIO POR COMARCAS

Por comarcas, la zona de. Una veintena de localidades del entorno no tiene acceso de calidad a Internet o la señal que percibe es muy débil. En esta situación se encuentran núcleos de población como Barceo, Pereña, Masueco, Espadaña, Puertas, Iruelos o Sanchón de la Ribera.En la zona del suroeste existen serias dificultades de acceso en el Campo de Azaba y en la zona de Argañán. También en el Oeste no tienen Internet de calidad en localidades como Castillejo de Martín Viejo o Saelices el Chico.Los habitantes y turistas de las sierras también sufren este problema. Herguijuela de la Sierra, Monsagro, Molinillo, Cristóbal, Sanchotello o Fresnedoso están afectados. Lo mismo ocurre en la práctica totalidad de los municipios del Campo de Ledesma, donde a excepción de la villa de Bletisa el resto de pueblos apenas tienen Banda Ancha y cobertura de telefonía móvil. Santiz, Palacios del Arzobispo, Añover de Tormes, Villaseco de los Reyes, Monleras, Vega de Tirados o San Pedro del Valle son algunos ejemplos recogidos en el pormenorizado informe encargado por la propia La Salina.En la zona de Las Villas y en la comarca de Peñaranda también hay algunos vacíos de cobertura. Pueblos como Villar de Gallimazo, Bóveda del Río Almar o Mancera de Abajo perciben una señal débil de telefonía móvil.

