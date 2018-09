Más de 500 mujeres ejercen la prostitución en Salamanca

Más de medio millar de mujeres, en su mayoría jóvenes de 18 a 25 años y extranjeras (de 28 nacionalidades), son prostituidas en la provincia de Salamanca. Así lo confirma la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (Apramp) que ha atendido en lo que va de año en su centro de día de la capital y en las unidades móviles que recorren los pisos y clubes de Salamanca, Ávila y Zamora a 700 víctimas de explotación sexual y de trata, algunas incluso menores de edad, el 70% en la provincia charra.

El fenómeno migratorio también repercute en la prostitución y el 94% de las mujeres explotadas sexualmente son extranjeras, en su mayoría del norte de África (predomina Nigeria), Iberoamérica (ha aumentado la presencia de mujeres de Honduras, Brasil y República Dominicana) y Europa del Este. "Muchas mujeres vulnerables, relegadas en sus países al cuidado de la casa y los niños y sin formación, llegan a España y solicitan la protección internacional como refugiadas pero al final no se les da y acaban ejerciendo la prostitución porque no tienen otra opción", explica Blanca Rubio, coordinadora de Apramp Salamanca que advierte de que en las pateras que llegan a las costas también hay víctimas de las mafias que trafican con personas.

En más del 99% de los casos, las mujeres ejercen la prostitución coactiva, es decir que tienen que pagar parte de lo que ganan a un proxeneta o una mafia.

Según Apramp, la mayoría de las mujeres son prostituidas en clubes de alterne, dados de alta como hostales, y en pisos; y sólo casos muy aislados se ubican en la calle, en concreto en la zona de Buenos Aires, donde incluso dormitan en naves abandonadas ya que algunas víctimas son drogodependientes y recurren a la prostitución para pagar las sustancias.

A estas 700 mujeres habría que sumar otras de origen asiático, ocultas en pisos de difícil acceso por la elevada peligrosidad de las mafias, según desvela Apramp.

Las profesionales de la asociación que visitan con la unidad móvil a las mujeres en la calle, locales y clubes y están en contacto directo con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado confirman que la mayoría de mujeres prostituidas no se identifican como "víctimas de trata", aunque sí hayan sido captadas, trasladadas a España para una explotación sexual continuada, algunas engañadas, hasta que paguen su deuda. "Son muchas las víctimas de trata pero lo ocultan por miedo, porque están anuladas o porque consideran pagar una deuda como algo normal. Puedes estar 7 u 8 meses con ellas hasta que tienen el valor de contarlo. No las podemos sacar si no quieren y tiene que ser en el momento justo. Todas piensan que es una fase de sus vidas que va a pasar cuando dejen de ser inmigrantes irregulares y logren un empleo, algo muy difícil", apuntan.

Lea el artículo completo en la edición impresa de LA GACETA en Orbyt y Kiosko y más